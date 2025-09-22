गलती या साजिश? बेंगलुरु-वाराणसी Air India Express फ्लाइट में हड़कंप, टॉयलेट की बजाय Cockpit के पास पहुंचा यात्री

Air India Express News

Bengaluru Varanasi Flight News: बेंगलुरु से वाराणसी जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) की एक फ्लाइट में रविवार को एक अजीबोगरीब घटना घटी. फ्लाइट संख्या IX 1086 में यात्रा कर रहा एक यात्री गलती से शौचालय की बजाय कॉकपिट (Passenger Enters Cockpit) की ओर चला गया. यह घटना उड़ान के बीच में हुई और इससे विमान में कुछ देर के लिए हंगामा मच गया. एयरलाइन (Airline) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, "हमें मीडिया रिपोर्टों की जानकारी है, जिनमें बताया गया है कि वाराणसी जाने वाली उड़ान में एक यात्री शौचालय की तलाश में कॉकपिट के एंट्रेस एरिया की ओर चला गया.''

एयर इंडिया ने बताया कि इस घटना से उनका उल्लंघन नहीं हुआ है. लैंडिंग के समय संबंधित अधिकारियों को घटना की सूचना दे दी गई थी और मामले की जांच की जा रही है."

क्या है पूरा मामला

सूत्रों के अनुसार, फ्लाइट सुबह 8:00 बजे बेंगलुरु हवाई अड्डे (Bengaluru Airport) के टर्मिनल 2 से रवाना हुई और सुबह 10:27 बजे वाराणसी पहुंची. उड़ान के दौरान, यात्री सीधे कॉकपिट एरिया (Cockpit Area) की ओर चला गया, लेकिन कैप्टन ने एहतियात के तौर पर दरवाजा नहीं खोला. रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पायलट को विमान अपहरण के प्रयास (Plane Hijacking Attempts) की आशंका थी.

जांच में क्या पता चला

हालांकि, बाद में यह स्पष्ट हो गया कि यह केवल एक यात्री की गलती थी और उसके इरादे दुर्भावनापूर्ण नहीं थे. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यात्रियों से अपील की है कि वे उड़ान के दौरान क्रू मेंबर्स के निर्देशों का पालन करें और किसी भी भ्रम की स्थिति में सीधे उनसे पूछताछ कर लें.