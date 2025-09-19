मुंबई से थाईलैंड के फुकेत जा रही इंडिगो फ्लाइट बम की धमकी के बाद चेन्नई डायवर्ट

Representational Image | PTI

मुंबई: देश में हवाई यात्रा के दौरान सुरक्षा अलर्ट ने एक बार फिर यात्रियों की सांसें रोक दीं. मुंबई से थाईलैंड (Thailand) के फुकेत (Phuket) जा रही इंडिगो की फ्लाइट को शुक्रवार को अचानक चेन्नई एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा. वजह थी एक कथित बम की धमकी, जो बाद में झूठी निकली. इंडिगो (IndiGo) की फुकेत-बाउंड फ्लाइट 6E 1089 ने मुंबई से उड़ान भरी थी. उड़ान के दौरान क्रू को सुरक्षा खतरे की जानकारी मिली. एहतियातन पायलट ने फ्लाइट को चेन्नई एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया. जैसे ही विमान लैंड हुआ, CISF और एयरपोर्ट अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया.

सुरक्षा बलों और बम स्क्वॉड ने विमान की पूरी तरह तलाशी ली. लेकिन जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह सिर्फ एक झूठा अलर्ट (Hoax) था. फिलहाल मामले की जांच जारी है कि धमकी किसने और क्यों दी.

यात्रियों को हुई परेशानी

फुकेत एयरपोर्ट पर नाइट कर्फ्यू होने के कारण फ्लाइट की यात्रा देर रात फिर से शुरू की जाएगी. इस बीच यात्रियों को चेन्नई एयरपोर्ट पर रोका गया. एयरलाइन की ओर से उन्हें रिफ्रेशमेंट्स उपलब्ध कराए गए और लगातार स्थिति की जानकारी दी गई.

इंडिगो की प्रतिक्रिया

एयरलाइन ने बयान जारी कर कहा, “हमारे यात्रियों, क्रू और विमान की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया गया और स्थिति को नियंत्रित किया गया.”

यह पहली बार नहीं है जब इंडिगो की फ्लाइट पर बम की झूठी धमकी मिली हो. तीन महीने पहले नागपुर एयरपोर्ट पर एक दिल्ली-बाउंड फ्लाइट को इसी तरह की धमकी के बाद आपात लैंडिंग करनी पड़ी थी.

इसके अलावा, 17 सितंबर को वडोदरा-बेंगलुरु फ्लाइट ने तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग की थी. वहीं, 11 सितंबर को रायपुर एयरपोर्ट पर बिजली गिरने से नेविगेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचा, जिसके चलते पांच फ्लाइट्स डायवर्ट करनी पड़ी थीं.