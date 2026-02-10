Bengaluru Power Cut Update: बेंगलुरु के कई इलाकों में आज और कल इतने घंटे बिजली रहेगी गुल, जानें कटौती का समय

Electricity (img: pixabay)

Bengaluru Power Cut Update: बेंगलुरु बिजली आपूर्ति कंपनी लिमिटेड (BESCOM) ने शहर के कई प्रमुख क्षेत्रों में 10 और 11 फरवरी, 2026 को निर्धारित बिजली कटौती की घोषणा की है. यह कटौती मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के उन्नयन और मानसून से पहले के रखरखाव कार्यों (Pre-monsoon maintenance) के कारण की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, इन दो दिनों में शहर के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी डिवीजनों के कई हिस्से प्रभावित रहेंगे. यह भी पढ़े: Bengaluru Power Cut on January 21: बेंगलुरु में कल 8 घंटे तक बिजली रहेगी गुल, 100 से अधिक इलाके रहेंगे प्रभावित; यहां देखें प्रभावित क्षेत्रों की पूरी सूची

बिजली कटौती का समय और विवरण

10 और 11 फरवरी को बिजली कटौती मुख्य रूप से सुबह और दोपहर के समय निर्धारित की गई है.

कटौती का समय: सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक.

प्रभावित क्षेत्र: जयनगर, कोरमंगला, व्हाइटफील्ड, हेब्बाल, राजाजीनगर और एचएसआर लेआउट के कुछ ब्लॉक में बारी-बारी से बिजली बाधित रहेगी.

कटौती का मुख्य कारण

बेस्कॉम के अनुसार, बिजली आपूर्ति बंद करने के पीछे कई तकनीकी कारण हैं:

रखरखाव कार्य: बिजली लाइनों के पास के पेड़ों की छंटाई और पुराने इंसुलेटर को बदलना.

इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड: कुछ फीडर लाइनों को नई वितरण प्रणालियों से जोड़ना ताकि भविष्य में ट्रिपिंग की समस्या कम हो सके.

मरम्मत: ट्रांसफॉर्मर स्टेशनों पर वार्षिक मरम्मत कार्य किया जाना अनिवार्य है.

पहले भी हो चुकी है कटौती

बेंगलुरु में पिछले कुछ हफ्तों से रुक-रुक कर बिजली कटौती का सिलसिला जारी है. इससे पहले भी जनवरी के अंतिम सप्ताह और फरवरी की शुरुआत में बुनियादी ढांचे के काम के कारण कई डिवीजनों में बिजली गुल रही थी. शहर के तेजी से बढ़ते विस्तार के कारण बेस्कॉम लगातार अपने नेटवर्क को अपग्रेड कर रहा है, जिसके चलते निवासियों को अस्थायी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.

नागरिकों से अपील

बेस्कॉम ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है. विभाग ने सुझाव दिया है कि निवासी बिजली कटौती के समय से पहले अपने आवश्यक गैजेट्स चार्ज कर लें और पानी का संचयन कर लें.

महत्वपूर्ण सूचना: