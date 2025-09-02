Bengaluru Horror: कर्नाटक में लिव-इन पार्टनर ने महिला को किया आग के हवाले, जलने से हुई मौत

Credit-(Pixabay)

बेंगलुरु, 2 सितंबर: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपने अलग हुए लिव-इन पार्टनर को दिनदहाड़े ज़िंदा आग के हवाले कर दिया. गंभीर रूप से झुलसी महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई. यह भयावह घटना 30 अगस्त को बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास हुई. मृतक महिला की पहचान 35 वर्षीय वनजाक्षी के रूप में हुई है. ख़बरों के अनुसार, आरोपी ने तीखी बहस के बाद गुस्से में महिला पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. आरोपी की पहचान 52 वर्षीय विट्ठल के रूप में हुई है, जो एक कैब ड्राइवर है. घटना के 24 घंटे के भीतर हुलिमावु पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. डीसीपी नारायण एम ने बताया, "हमने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया." इस दौरान एक राहगीर ने महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन आग ज्यादा भड़क चुकी थी, राहगीर भी मामूली रूप से झूलस गया. यह भी पढ़ें: Varanasi: सड़क पर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को महिलाने ढूंढ़कर पीटा, गिरफ्तारी के बाद युवक के परिवार ने युवती को दी गंदी गालियां (देखें वीडियो)

ट्रैफिक सिग्नल पर महिला को किया आगा के हवाले

30 अगस्त को, होम्मेदेवनहल्ली के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर विट्ठल ने पीड़िता की कार को रोका. वहां वो पांच लीटर के केन में पेट्रोल लेकर आया और कार पर डाल दिया. इस दौरान वनजाक्षी, मरिअप्पा (स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता) और ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन विट्ठल ने महिला का पीछा करते हुए उस पर और पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी. एक राहगीर ने वनजाक्षी को बचाने की कोशिश की और कपड़े से आग बुझाई, जिससे वह मामूली रूप से झुलस गया. वनजाक्षी को पहले विक्टोरिया अस्पताल और फिर सेंट जॉन्स अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 60% से अधिक जलने के कारण उनकी मौत हो गई. आरोपी विट्ठल भी आग की चपेट में आने से घायल हो गया है, फ़िलहाल वह पुलिस की हिरासत में है.

पिछले संबंधों और झगड़ों का लंबा इतिहास

रिपोर्ट के अनुसार, वनजाक्षी और विट्ठल लगभग पांच सालों से लिव-इन रिलेशनशिप में थे. दोनों की पूर्व शादियां टूट चुकी थीं. विट्ठल का शराब पीने और हिंसात्मक व्यवहार का इतिहास है. हाल ही में, वनजाक्षी ने यह रिश्ता खत्म कर दिया था और मरिअप्पा के साथ नज़दीकियां बढ़ा ली थीं, जिससे विट्ठल नाराज़ था.

आरोपी विट्ठल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस आगे की जांच कर रही है.