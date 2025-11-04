Barabanki Road Accident: बाराबंकी के देवा-फतेहपुर मार्ग पर ट्रक और कार की टक्कर में छह की मौत, दो घायल

Representational Image | ANI

बाराबंकी, 4 नवंबर : उत्तर प्रदेश (UP) के बाराबंकी के देवा-फतेहपुर मार्ग (Dewa-Fatehpur Road) पर सोमवार देर रात बिशुनपुर कस्बे के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे (Road Accident) में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों में एक ही परिवार के तीन लोग शामिल है. मिली जानकारी के अनुसार हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार ट्रक और बिना नंबर की अर्टिगा कार आमने-सामने भिड़ गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अर्टिगा कार के परखच्चे उड़ गए और आसपास के इलाके में चीख-पुकार मच गई.

मृतकों की पहचान ड्राइवर श्रीकांत शुक्ला, प्रदीप सोनी, उनकी पत्नी माधुरी सोनी और बेटे नितिन के रूप में हुई है. दो अन्य मृतकों की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है. घायलों में प्रदीप सोनी का बेटा नैमिष और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं. बताया जा रहा है कि सभी लोग कानपुर के बिठूर में गंगा स्नान करने के बाद अपने घर लौट रहे थे. हादसे की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय मौके पर पहुंचे. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकाला और एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया. हालत गंभीर होने पर सभी घायलों को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया. यह भी पढ़ें : VIDEO: सीधी के सिविल सर्जन को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पोती कालिख, निजी नर्सिंग होम के मरीज देखने का लगाया आरोप, डॉक्टरों में रोष

एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि प्राथमिक जांच में हादसे की वजह वाहन की तेज रफ्तार प्रतीत हो रही है. ट्रक और कार की टक्कर के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया था. क्रेन की मदद से वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया गया. शुरुआती जांच में पता चला कि मृतक फतेहपुर कस्बा के रहने वाले हैं और ये लोग गाड़ी बुक करके आए थे. दूसरी तरफ से तेज रफ्तार से गाड़ी आई थी, जिससे आमने-सामने की टक्कर हुई है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अवधेश कुमार यादव ने बताया कि घायलों को पहले सीएचसी से जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन उनकी हालत नाजुक होने के कारण सभी को लखनऊ ट्रामा सेंटर भेज दिया गया है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि देवा-फतेहपुर मार्ग पर स्पीड कंट्रोल के लिए कड़े इंतजाम किए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.