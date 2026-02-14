Banglar Yuva Sathi Scheme 2026: पश्चिम बंगाल के बेरोजगार युवाओं को मिलेंगे हर महीने ₹1500, जानें पात्रता और आवेदन की पूरी प्रक्रिया

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Photo Credits: X/@AITCofficial)

West Bengal ‘Banglar Yuva Sathi’ Scheme 2026: पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal Government) ने राज्य के बेरोजगार युवाओं (Unemployed Youth) को बड़ी राहत देते हुए 'बांग्लार युवा साथी' (‘Banglar Yuva Sathi’) योजना शुरू करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) ने पुष्टि की है कि इस कल्याणकारी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 फरवरी 2026 से शुरू होगी और यह योजना 1 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में लागू कर दी जाएगी. इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार की तलाश के दौरान अस्थायी वित्तीय सहायता प्रदान करना है. यह भी पढ़ें: West Bengal Budget 2026: ममता बनर्जी का महिलाओं को तोहफा, बजट में ‘लक्ष्मी भंडार’ की राशि बढ़ाई, जानें अब कितने रुपये मिलेंगे

योजना की मुख्य विशेषताएं

योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को तब तक 1,500 रुपये प्रति माह का भत्ता दिया जाएगा, जब तक वे रोजगार प्राप्त नहीं कर लेते.

आवेदन की अवधि: 15 फरवरी से 26 फरवरी 2026 तक.

15 फरवरी से 26 फरवरी 2026 तक. योजना का लाभ: 1 अप्रैल 2026 से मिलना शुरू होगा.

1 अप्रैल 2026 से मिलना शुरू होगा. आयु सीमा: 21 से 40 वर्ष.

21 से 40 वर्ष. शैक्षणिक योग्यता: कम से कम 10वीं पास.

कम से कम 10वीं पास. आवेदन मोड: विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित ऑफलाइन शिविर (Camps).

इस योजना को राज्य सरकार ने अपने 2026 के अंतरिम बजट में पेश किया था, जिसका लक्ष्य बेरोजगारी की समस्या को संबोधित करना और युवा जनसांख्यिकी को समर्थन देना है.

कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता मानदंड)

'बंगालर युवा साथी' योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

उम्मीदवार पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी होना चाहिए.

आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.

वर्तमान में उम्मीदवार के पास कोई रोजगार नहीं होना चाहिए.

अपवाद: वे आवेदक जो पहले से ही अन्य राज्य-संचालित कल्याण योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, वे इसके पात्र नहीं होंगे. हालांकि, ऐक्यश्री (Aikyasree), मेधाश्री (Medhasree), शिक्षाश्री (Sikhasree) और स्वामी विवेकानंद मेरिट-सह-मीन्स छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं का लाभ ले रहे छात्र आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन कैसे करें?

पश्चिम बंगाल सरकार आवेदन प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित करेगी.

स्टेप 1: 15 से 26 फरवरी के बीच अपने विधानसभा क्षेत्र के निर्धारित शिविर में जाएं.

15 से 26 फरवरी के बीच अपने विधानसभा क्षेत्र के निर्धारित शिविर में जाएं. स्टेप 2: आवेदन पत्र प्राप्त करें और उसे सावधानीपूर्वक भरें.

आवेदन पत्र प्राप्त करें और उसे सावधानीपूर्वक भरें. स्टेप 3: आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.

आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें. स्टेप 4: शिविर में ही फॉर्म जमा करें और पावती (Receipt) प्राप्त करें.

आवेदक खेल और युवा मामलों के विभाग की आधिकारिक वेबसाइट wbsportsandyouth.gov.in से नमूना आवेदन पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: West Bengal DA Hike: बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, अंतरिम बजट में 4% डीए बढ़ोतरी का ऐलान

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की फोटोकॉपी जमा करना अनिवार्य है:

बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए).

वैध सरकारी पहचान पत्र (आधार, वोटर आईडी आदि).

शैक्षणिक प्रमाण पत्र (न्यूनतम 10वीं पास).

हालिया पासपोर्ट साइज फोटो.

योजना का प्रभाव

'बांग्लार युवा साथी' योजना से राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है. विकेंद्रीकृत शिविर मॉडल यह सुनिश्चित करेगा कि ग्रामीण इलाकों के युवाओं तक भी इस योजना की पहुंच हो. सरकार का मानना है कि यह 1500 रुपये की मासिक सहायता नौकरी चाहने वालों पर वित्तीय बोझ को कम करेगी और शिक्षा से रोजगार की ओर संक्रमण के दौरान उन्हें सहारा देगी.