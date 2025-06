Mumbra Train Accident: मुंबई के सभी लोकल ट्रेनों में लगेंगे ऑटोमैटिक दरवाजे, मुंब्रा हादसे के बाद रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला; VIDEO

Mumbra Train Accident: महाराष्ट्र के मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. इस हादसे में 4 से 5 लोगों की जान चली गई, जब यात्री भीड़ भरी लोकल ट्रेन से गिर गए. इस हादसे ने एक बार फिर मुंबई की पुरानी समस्या को उजागर कर दिया है. जहां हर दिन हजारों लोग ओवरलोड लोकल ट्रेनों में सफर करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं. इस हादसे के बाद रेलवे बोर्ड ने तुरंत दो बड़े फैसले लिए हैं. पहला, मुंबई की उपनगरीय लोकल ट्रेनों के लिए तैयार किए जा रहे सभी नए रेक में ऑटोमैटिक डोर क्लोजर अनिवार्य कर दिया गया है.

दूसरा, जो रेक पहले से सेवा में हैं, उन्हें अब नया रूप दिया जाएगा और उन सभी में यह डोर क्लोजिंग सुविधा लगाई जाएगी.

ये भी पढें: Mumbai Local Train Accident: मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा, CSTM की ओर जा रही लोकल ट्रेन से कई यात्री गिरे; 5 की मौत, एक्सीडेंट का दर्दनाक वीडियो आया सामने

VIDEO | Mumbai local train deaths: Giving information about the deaths that happened after falling from a Mumbai local train due to overcrowding, Central Railway CPRO Swapnil Neela assures that they there would be trains with automatic door closure facility soon to avert such… pic.twitter.com/gwelOr4nLR

— Press Trust of India (@PTI_News) June 9, 2025