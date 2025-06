Mumbai Local Train Accident: मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा, CSTM की ओर जा रही लोकल ट्रेन से कई यात्री गिरे; 5 की मौत, एक्सीडेंट का दर्दनाक वीडियो आया सामने

Mumbai Local Train Accident: मुंब्रा रेलवे स्टेशन (Mumbra Railway Station) के पास सुबह-सुबह एक दुखद हादसा हुआ है. छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) की ओर जा रही एक फास्ट लोकल ट्रेन से कई यात्री अचानक ट्रैक पर गिर गए, जिसके चलते 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. जहां पर उनका इलाज जारी हैं.

हादसे का एक दर्दनाक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस घटना के कारण कुछ समय के लिए लोकल ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुईं. हालांकि रेलवे प्रशासन ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. यह भी पढ़े: Mumbai Local Train Update: मुंबई में लगातार हो रही बारिश का असर ट्रेनों पर हुआ, मुंबई की लोकल की रफ़्तार हुई धीमी, देरी के चलते यात्री परेशान

9th June 2025 Monday

Accident At Mumbra Railway Station Around 9 Am In Morning A Few People Had Fallen From Train And Were Badly Injured. Does Someone Has More Details About It ? @Central_Railway @RailwaySeva @RailMinIndia pic.twitter.com/GUR7xFNQiw

— khalid Chougle (@ChougleKhalid) June 9, 2025