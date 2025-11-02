School Assembly News Headlines, 3 November September 2025: स्कूल असेंबली के लिए सोमवार की ताजा और महत्वपूर्ण सुर्खियां, पढें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, खेल, मनोरंजन और व्यापार की बड़ी खबरें

School Assembly News Headlines (Photo Credits: File Image)

School Assembly News Headlines for November 3, 2025: स्कूल असेंबली के दौरान हर सुबह समाचारों की सुर्खियां पढ़ना न केवल एक परंपरा है, बल्कि छात्रों के ज्ञान और सोच को विकसित करने का एक जरिया भी है. 3 नवंबर, 2025 की स्कूल असेंबली के लिए, दुनिया भर की कुछ सबसे महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित की गई हैं. इनमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, व्यापार और मनोरंजन जगत के प्रमुख अपडेट शामिल हैं. इन समाचारों के माध्यम से, बच्चे न केवल राष्ट्रीय और वैश्विक घटनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समझ भी विकसित करते हैं.

आज की प्रमुख सुर्खियों में भारत के अंतरिक्ष मिशन LVM3 का सफल प्रक्षेपण, बिहार चुनाव अपडेट और क्रिकेट विश्व कप के रोमांचक मैच शामिल हैं.

स्कूल असेंबली के लिए राष्ट्रीय समाचार (National News For School Assembly)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 'किसान सम्मान निधि' में वृद्धि की घोषणा की, जिसमें राज्य सरकार अतिरिक्त ₹3,000 प्रदान करेगी.

दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुफ्क बस यात्रा, पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया.

चुनाव आयोग ने बिहार के मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड पर कड़ा रुख अपनाया, EC ने हिंसा के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति अपनाई.

ISRO ने लॉन्च किया सबसे भारी ' बाहुबली ' रॉकेट LVM3-M5 , भारतीय नौसेना को मिलेगा नए कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7R का तोहफा

केरल में अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस का नया मामला, लक्षद्वीप का मरीज कोच्चि में भर्ती

स्कूल असेंबली के लिए अंतर्राष्ट्रीय समाचार (International News For School Assembly)

यूक्रेन ने रूस के काला सागर स्थित तुआप्से बंदरगाह पर ड्रोन हमला किया, जिससे तेल टर्मिनल में भीषण आग लग गई.

मेक्सिको के हर्मोसिलो में एक जनरल स्टोर में आग लगने से 23 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए.

ईरान ने अमेरिका के साथ सीधी बातचीत से इनकार करते हुए कहा कि अप्रत्यक्ष बातचीत के जरिए समझौता हो सकता है.

शी जिनपिंग ने सुरक्षा पर कटाक्ष करते हुए दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्यांग को एक श्याओमी फ़ोन उपहार में दिया.

दक्षिण कोरिया फ्लोरिडा स्थित एक अमेरिकी अड्डे से अपना पाँचवाँ स्वदेशी जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला है.

स्कूल असेंबली के लिए खेल समाचार (Sports News For School Assembly)

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला विश्व कप मैच से पहले सुनिधि चौहान ने राष्ट्रगान गाया.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका महिला वर्ल्ड कप फाइनल में शतक से चूकीं शेफाली वर्मा, 87 रन बनाकर हुईं आउट.

भारत ने तीसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हरा दिया, जिसमें वाशिंगटन सुंदर के 49 रनों की बदौलत सीरीज 1-1 से बराबर हो गई.

अब हैदराबाद आएंगे लियोनेल मेसी, केरल में फ्रेंडली मैच रद्द होने के बाद ‘GOAT टूर’ का दायरा बढ़ा.

स्कूल असेंबली के लिए मनोरंजन समाचार (Entertainment News For School Assembly)

अल्लू सिरीश और नयनिका ने की सगाई, अल्लू अर्जुन ने बहू का परिवार में किया गर्मजोशी से स्वागत.

‘ DC’ का फर्स्ट लुक जारी, लोकेश कनगराज और वामिका गब्बी की जोड़ी ने खींचा फैंस का ध्यान.

‘ ऑपरेशन सफेद सागर’ का फर्स्ट लुक लॉन्च , जिमी शेरगिल और सिद्धार्थ स्टारर सीरीज हुई एयर फोर्स मैराथन में अनवील .

स्कूल असेंबली के लिए व्यावसायिक समाचार (Business News For School Assembly)

रिलायंस के मार्केट कैप में इस हफ्ते 47,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज.

साल 2025 में 1 लाख से ज्यादा टेक जॉब्स गईं, अमेजन , इंटेल और TCS में सबसे बड़े छंटनी अभियान.

त्योहारों में खरीदारी और GST रेट में कटौती से कारों की बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड .

मारुति सुजुकी की अक्टूबर 2025 में अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री दर्ज.

स्कूल असेंबली के दौरान रोजाना समाचारों की सुर्खियां पढ़ने की आदत छात्रों की जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ाती है. इससे उन्हें देश-दुनिया की समसामयिक घटनाओं से अवगत रहने और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद मिलती है. रोजाना समाचार पढ़ने से छात्रों को राजनीति, विज्ञान, खेल, व्यापार और समाज में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को समझने में मदद मिलती है.

इससे उनका सामान्य ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होती है. ऐसी आदतें छात्रों के व्यक्तित्व और सोचने की क्षमता को आकार देती हैं.