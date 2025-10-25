मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों का उत्पीड़न

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

मध्य प्रदेश के इंदौर में दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों का कथित तौर पर पीछा करने और उन्हें गलत तरीके से छूने का मामला सामने आया है. ये दोनों खिलाड़ी आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं.मध्य प्रदेश के इंदौर में दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों का कथित तौर पर पीछा करने और उन्हें गलत तरीके से छूने का मामला सामने आया है. ये दोनों खिलाड़ी आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं. स्थानीय पुलिस ने बताया कि गुरुवार, 23 अक्टूबर को खजराना रोड इलाके में हुई इस घटना के बाद एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए इंदौर पुलिस की सब-इंस्पेक्टर निधि रघुवंशी ने बताया कि जब यह घटना हुई, तब दोनों क्रिकेटर अपने होटल से निकली थीं और एक कैफे की तरफ जा रही थीं. एक मोटरसाइकिल सवार पुरुष ने इन दोनों महिलाओं का पीछा करना शुरू किया. पुलिस के मुताबिक, उसने कथित तौर पर इनमें से एक को गलत तरीके से छुआ और फिर भाग गया.

पढ़ें: खेलने के लिए कितनी आजाद हैं भारत की लड़कियां

घटना के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों ने अपनी टीम के सिक्योरिटी ऑफिसर डैनी सिमन्स से संपर्क किया, जिन्होंने स्थानीय प्रशासन से बात की और मदद के लिए एक वाहन भेजा गया. असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर हिमानी मिश्रा ने घटना की जानकारी मिलने के बाद दोनों खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके बयान दर्ज किए. इस मामले में, एमआईजी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत महिला की मर्यादा भंग करने के लिए आपराधिक बल का उपयोग और पीछा करने का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस के मुताबिक, घटना के वक्त एक राहगीर ने आरोपित की बाइक का नंबर नोट कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

ऑस्ट्रेलियाई टीम आज इंदौर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ महिला विश्व कप का आखिरी लीग मैच खेल रही है. टूर्नामेंट का फाइनल 2 नवंबर को खेला जाएगा. महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया सफलतम टीम है और अब तक सात विश्वकप खिताब जीत चुकी है.