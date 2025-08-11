VIDEO: प्रमोशन के बाद वृंदावन पहुंचे ASP अनुज चौधरी, संत प्रेमानंद महाराज से लिया धैर्य और निष्पक्षता का मंत्र; वीडियो वायरल

Photo- @Brajesh62740001/X

ASP Anuj Chaudhary met Saint Premananda Maharaj: उत्तर प्रदेश के चर्चित पुलिस अधिकारी और संभल के पूर्व सीओ अनुज चौधरी एडिशनल एसपी (ASP) बनने के बाद रविवार को वृंदावन पहुंचे. यहां उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया. इस खास मुलाकात में दोनों के बीच कानून व्यवस्था, पुलिस पर लगने वाले आरोप और अपराधियों पर होने वाली कार्रवाई जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. एएसपी अनुज चौधरी ने बातचीत के दौरान कहा कि कई बार पुलिस पर ऐसे आरोप लग जाते हैं, जिन्हें सुनकर निराशा होती है. उन्होंने बताया कि जब कोई वादी एफआईआर दर्ज कराता है लेकिन जांच के दौरान आरोपी का दोष साबित नहीं हो पाता, तब वादी पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराने लगता है.

इससे न केवल पुलिस की छवि पर असर पड़ता है, बल्कि निष्पक्ष काम करने में भी दिक्कतें आती हैं.

पदोन्नति के बाद वृंदावन पहुंचे एएसपी अनुज चौधरी

धैर्य और निष्पक्षता का मिला मंत्र

इस पर संत प्रेमानंद महाराज ने पुलिस अधिकारी को धैर्य और निष्पक्षता का मंत्र दिया. उन्होंने कहा कि अगर कोई अपराधी है और फिलहाल पकड़ा नहीं गया है, तो उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा. लेकिन अधिकारी को चाहिए कि वह किसी भी तरह के निजी लाभ से दूर रहकर केवल नियम और कानून के मुताबिक ही कार्रवाई करे.

संत ने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष और ईमानदार कार्य कभी पाप नहीं हो सकता, लेकिन स्वार्थ के लिए लिया गया फैसला पाप के बराबर है.

सुझावों को अमल में लाने का भरोसा

मुलाकात के दौरान समाज में बढ़ते अपराध, कानून के प्रति लोगों की जागरूकता और पुलिस की भूमिका पर भी लंबी बातचीत हुई.

एएसपी ने संत से मिले सुझावों को अमल में लाने का भरोसा दिलाया और कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि पुलिस जनता के बीच विश्वास और सुरक्षा की भावना बनाए रखे.

अपनी निष्पक्ष कार्यशैली के लिए मशहूर हैं अनुज

संभल में अपनी तैनाती के दौरान, अनुज चौधरी अपनी सख्त लेकिन निष्पक्ष कार्यशैली के लिए जाने जाते थे. चाहे अपराध नियंत्रण हो या कानून-व्यवस्था बनाए रखना, उन्होंने हर चुनौती का डटकर सामना किया. अब एएसपी बनने के बाद उन्हें और भी बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं.

यह उपलब्धि दर्शाती है कि कड़ी मेहनत और लगन से न केवल खेल के क्षेत्र में, बल्कि प्रशासनिक सेवाओं में भी उच्च पद प्राप्त किए जा सकते हैं.