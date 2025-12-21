Aravalli Hills Case: क्यों #SaveAravalli हुआ ट्रेंड? सुप्रीम कोर्ट के नए ‘100 मीटर नियम’ से कैसे बदल रही है अरावली की परिभाषा

Aravalli Hills (Photo Credits: X/@ishygoel)

नई दिल्ली, 21 दिसंबर: दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, अरावली पहाड़ियां (Aravalli Hills) इस हफ्ते राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गई हैं, क्योंकि #SaveAravalli कैंपेन सोशल मीडिया (Social Media) पर छा गया है. डिजिटल एक्टिविज्म में यह तेजी सुप्रीम कोर्ट (Suprime Court) के हालिया फैसले के बाद आई है, जिसने 'अरावली पहाड़ी' क्या है, इसकी एक नई, एक जैसी परिभाषा तय की है. हालांकि कोर्ट का मकसद इस इलाके में प्रशासनिक स्पष्टता लाना था, लेकिन पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि नए मापदंड पर्वत श्रृंखला के लगभग 90% हिस्से से कानूनी सुरक्षा छीन सकते हैं, जिससे बड़े इलाके खनन और निर्माण के लिए खुल जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट की नई '100-मीटर' परिभाषा क्या है? यह विवाद नवंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शुरू हुआ है, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक सिफारिश को स्वीकार किया गया था. इस नई 'एक जैसी परिभाषा' के तहत, किसी जमीन के हिस्से को कानूनी तौर पर तभी 'अरावली पहाड़ी' माना जाएगा, जब वह स्थानीय जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचा हो. इसके अलावा, अब 'अरावली रेंज' को ऐसी दो या ज्यादा पहाड़ियों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक-दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हों.

विशेषज्ञों का तर्क है कि ऊंचाई पर आधारित यह पैमाना वैज्ञानिक रूप से गलत है. राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में, अरावली का एक बड़ा हिस्सा निचली पहाड़ियों, झाड़ियों वाले जंगलों और घुमावदार पहाड़ियों से बना है जो 100 मीटर के निशान से काफी नीचे हैं. इन इलाकों को डी-क्लासिफाई करने से, एक्टिविस्ट्स को डर है कि ज़मीन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का संरक्षण खो देगी, जिससे खनन माफिया और रियल एस्टेट डेवलपर्स को "चुपके से घुसने" का रास्ता मिल जाएगा. यह भी पढ़ें: AI के बढ़ते दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर, राष्ट्रीय रेगुलेटरी बॉडी बनाने की मांग

लोग क्यों कर रहे हैं विरोध?

अरावली उत्तरी भारत, खासकर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल 'ग्रीन वॉल' का काम करती है. पर्यावरणविद नई परिभाषा से जुड़े तीन बड़े खतरों पर जोर दे रहे हैं:

रेगिस्तान का बढ़ना: ये पहाड़ थार रेगिस्तान के पूरब की ओर फैलने से रोकने के लिए एक फिजिकल रुकावट का काम करते हैं. छोटी पहाड़ियों को हटाने से गैप बन सकते हैं जिससे रेत के तूफान मैदानों में और अंदर तक पहुंच सकते हैं.

ग्राउंडवॉटर संकट: अरावली की चट्टानी बनावट एक्वीफर्स के लिए एक प्राकृतिक रिचार्ज जोन का काम करती है. डी-क्लासिफाइड इलाकों में बड़े पैमाने पर माइनिंग से गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे प्यासे शहरों में पानी का लेवल बहुत नीचे जा सकता है.

हवा की क्वालिटी: जिसे अक्सर 'उत्तर भारत के फेफड़े' कहा जाता है, यह रेंज धूल और प्रदूषण को फिल्टर करने में मदद करती है. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि इस सुरक्षा कवच का 90% हिस्सा खोने से मौसम और खराब होगा और लाखों लोगों के लिए हवा की क्वालिटी में काफी गिरावट आएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने असल में क्या कहा

हालांकि इस फैसले से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अंतरिम सुरक्षा उपाय भी शामिल किए हैं. बेंच ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में नई माइनिंग लीज देने पर तब तक रोक लगा दी है, जब तक एक्सपर्ट्स द्वारा एक व्यापक 'सस्टेनेबल माइनिंग के लिए मैनेजमेंट प्लान' (MPSM) को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता.

कोर्ट का तर्क था कि एक साफ, मापने लायक परिभाषा राज्य-स्तर पर होने वाली गड़बड़ियों को रोकेगी, जिनकी वजह से पहले 'ग्रे एरिया' में अवैध माइनिंग फल-फूल रही थी. हालांकि, राजनीतिक नेता और नागरिक समूह अभी भी शक में हैं. राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत और कई NGO ने इस पर दोबारा विचार करने की अपील की है, यह कहते हुए कि पहाड़ की कीमत उसकी भूवैज्ञानिक भूमिका से तय होती है, न कि सिर्फ उसकी 'टेप से मापी गई ऊंचाई' से.

अरावली पहाड़ियां: घेरे में एक पर्वत श्रृंखला

अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात से दिल्ली तक लगभग 700 km तक फैली हुई है. दशकों से, यह बलुआ पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट जैसे खनिजों के लिए अवैध खनन से परेशान है. 'अरावली रिज' में खनन पर पिछले कोर्ट के बैन के बावजूद, सैटेलाइट तस्वीरों में पिछले 20 सालों में कई पहाड़ियां पूरी तरह से गायब होती दिखी हैं. मौजूदा ट्रेंडिंग आंदोलन इस बढ़ते हुए आम डर को दिखाता है कि नई कानूनी परिभाषाएँ उन अवैध गतिविधियों द्वारा शुरू की गई तबाही को पक्का कर सकती हैं.