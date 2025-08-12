12वीं पास महिलाओं के लिए नौकरी का बड़ा मौका! 9 हजार 900 पदों पर भर्ती शुरू, जानें डिटेल

Anganwadi Recruitment For Women

महिलाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है. गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग (Child Development Department) ने आंगनवाड़ी में बड़ी भर्ती का ऐलान किया है. इस बार करीब 9,900 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसमें आंगनवाड़ी सेविका (Anganwadi Sevika), मिनी वर्कर (Mini Worker) और आंगनवाड़ी तेदगार (Anganwadi Assistant) के पद शामिल हैं.

आंगनवाड़ियां देशभर में बच्चों और महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा को मजबूत करने का काम करती हैं. यह भर्ती न सिर्फ रोजगार का मौका है, बल्कि समाज में योगदान देने का भी सुनहरा अवसर है. इसकी खास बात यह है, कि इसमें केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं, और आवेदिका उसी वार्ड या क्षेत्र की निवासी होनी चाहिए, जहां आंगनवाड़ी केंद्र में पद खाली हैं. इसके लिए वार्ड निवास प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा.

योग्यता

आंगनवाड़ी सेविका और मिनी वर्कर के पदों के लिए उम्मीदवार का कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है, जबकि आंगनवाड़ी तेदगार (सहायक) के पद के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास तय की गई है.

आयु सीमा

सेविका और मिनी वर्कर पदों के लिए उम्र सीमा 18 से 33 वर्ष तय की गई है, जबकि तेदगार पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष रखी गई है.

वेतन

आंगनवाड़ी सेविका और मिनी वर्कर को हर महीने 10,000 रुपये का वेतन मिलेगा, वहीं तेदगार पद के लिए मासिक वेतन 5,500 रुपये तय किया गया है.

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में न लिखित परीक्षा होगी और न ही इंटरव्यू होगा. चयन केवल शैक्षणिक योग्यता और मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा. जिला स्तर पर बनी चयन समितियां मेरिट लिस्ट तैयार करेंगी और अंतिम चयन सूची जारी करेंगी.

आवेदन कैसे करें?

आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे.

इच्छुक उम्मीदवार e-hrms.gujarat.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकती हैं.

सबसे पहले वेबसाइट पर दिए गए निर्देश ध्यान से पढ़ें.

इसके बाद अपना जिला और वार्ड चुनें और इच्छित पद का चयन करें.

पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र स्कैन कर अपलोड करें.

अब फॉर्म को सबमिट कर दे.

आवेदन की अंतिम तिथि

इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2025 तय की गई है. इसलिए सभी इच्छुक उम्मीदवार अंतिम समय का इंतजार न करें और समय पर अपना आवेदन पूरा करें. आवेदन भरने के बाद उसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें.