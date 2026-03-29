Amroha News: यूपी के अमरोहा में शादी में बवाल, बिरयानी के लेग पीस को लेकर भिड़े बाराती, चलीं कुर्सियां और लात-घूंसे; देखें VIDEO

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Amroha News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शादी समारोह में भोजन के दौरान मामूली बात पर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया. NDTV की रिपोर्ट के अनुसार घटना जिले के हसनपुर क्षेत्र के एक बैंक्वेट हॉल की है, जहां परोसी गई बिरयानी में 'चिकन लेग पीस' न मिलने पर बाराती इस कदर भड़क गए कि उन्होंने घरातियों के साथ मारपीट शुरू कर दी. देखते ही देखते पूरा शादी का पंडाल कुश्ती के मैदान में बदल गया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. यह भी पढ़े: VIDEO: यूपी के बिजनौर में शादी समारोह में चिकन फ्राई को लेकर बवाल, आपस में भिड़े बाराती-घराती, कई घायल

शादी में बवाल

कैसे शुरू हुआ विवाद?

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, निकाह के बाद मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम किया गया था. खाने की मेज पर जब बिरयानी परोसी गई, तो कुछ बारातियों ने अपनी प्लेट में 'लेग पीस' न होने की शिकायत की. वेटर और कैटरिंग स्टाफ के साथ शुरू हुई यह कहासुनी जल्द ही बड़े झगड़े का रूप ले ली.

बारातियों का आरोप था कि उन्हें जानबूझकर लेग पीस नहीं दिया जा रहा है, जबकि घरातियों ने इसे खत्म होने की बात कही. इसी बहस के बीच दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई.

रणक्षेत्र बना शादी का पंडाल

विवाद इतना बढ़ गया कि लोग आपा खो बैठे और एक-दूसरे पर लात-घूंसे चलाने लगे. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बैंक्वेट हॉल में रखी प्लास्टिक की कुर्सियों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया. बाराती और घराती एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंक रहे थे और मेजों को पलट दिया गया.

इस अफरा-तफरी के बीच महिलाएं और बच्चे अपनी जान बचाकर भागते नजर आए. हंगामे के कारण शादी की खुशियों में खलल पड़ गया और समारोह स्थल पर काफी तोड़फोड़ हुई.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कई हमलावर वहां से फरार हो चुके थे. पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान शुरू कर दी है.

अमरोहा पुलिस के अनुसार, इस मामले में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं जिनका उपचार कराया गया है. पुलिस ने बताया कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ली जा रही है.

पुरानी घटनाओं का संदर्भ

गौरतलब है कि अमरोहा में बिरयानी को लेकर विवाद का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी अक्टूबर 2025 में एक होटल में लेग पीस मांगने पर मारपीट की घटना सामने आई थी. विशेषज्ञों का कहना है कि शादियों में भोजन के मैन्यू को लेकर होने वाले छोटे विवाद अक्सर प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाते हैं, जो इस तरह की हिंसक घटनाओं का कारण बनते हैं.