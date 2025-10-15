फिल्मों की तरह लूटा Amazon का ट्रक, ड्राइवर और हेल्पर मिलकर लगाया 88 लाख रुपये का चूना, हरियाणा में पकड़े गए आरोपी

(Photo: Pexels)

एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें अमेज़न (Amazon) के लाखों के सामान से भरा एक ट्रक लूट लिया गया. सबसे बड़ी बात यह है कि इस चोरी को किसी और ने नहीं, बल्कि ट्रक के ड्राइवर और उसके हेल्पर ने ही मिलकर अंजाम दिया था. पुलिस ने हरियाणा के नूंह से आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला?

कहानी कुछ यूँ है कि 26 अगस्त को अमेज़न के सामान से लदा एक ट्रक बेंगलुरु से गुरुग्राम के लिए निकला था. इसे तीन दिनों में अपनी मंज़िल पर पहंचना था. लेकिन 28 अगस्त की आधी रात को नागपुर-जबलपुर रोड पर अचानक ट्रक का GPS सिस्टम बंद हो गया.

जब ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारी बताई गई जगह पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि ट्रक तो सड़क किनारे खड़ा है, लेकिन ड्राइवर सलमान और क्लीनर मुस्तफा, दोनों गायब हैं. ट्रक की हालत देखकर उनके होश उड़ गए. ट्रक के केबिन को गैस कटर से काटा गया था और अंदर का सारा सामान गायब था.

कितने का सामान हुआ चोरी?

जब अमेज़न के अधिकारियों ने सामान का हिसाब लगाया, तो पता चला कि ट्रक से कुल ₹88,79,863 (लगभग 88 लाख 80 हज़ार रुपये) का माल चोरी हो गया है. इस सामान में महंगे मोबाइल फोन, हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, बच्चों के प्रोडक्ट्स और कई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम शामिल थे.

पुलिस ने कैसे पकड़ा चोर को?

जाँच में यह बात साफ़ हो गई कि इस चोरी में ड्राइवर और क्लीनर की ही मिलीभगत थी. चूँकि मामला महाराष्ट्र में दर्ज हुआ था, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस ने जाँच शुरू की. इसी बीच, हरियाणा की नूंह पुलिस को खुफिया जानकारी मिली. उन्होंने तुरंत एक टीम बनाकर आरोपी ड्राइवर सलमान को उसके गाँव सिकरावा से ही दबोच लिया.

गिरफ्तारी के बाद नूंह पुलिस ने सलमान को महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया है.

आगे क्या होगा?

महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि अब सलमान से कड़ी पूछताछ की जाएगी. उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही चोरी किए गए मोबाइल फोन बरामद कर लिए जाएंगे. इससे इस चोरी में शामिल दूसरे लोगों और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में मदद मिलेगी.