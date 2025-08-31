Ajinkya Rahane Visited Lalbaugcha Raja: बप्पा के दरबार पर पहुंचे क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे, पत्नी संग किए लालबागचा राजा के दर्शन; देखें VIDEO

(Photo Credits Lokmat Times Nagpur)

Ajinkya Rahane Visited Lalbaugcha Raja: गणेश चतुर्थी का आज पांचवां दिन है और पूरे महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में जबरदस्त उत्साह और भक्ति का माहौल है. अगर कहीं सबसे अधिक भीड़ उमड़ रही है, तो वह है मुंबई का प्रसिद्ध लालबागचा राजा, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.

इसी कड़ी में भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे भी अपनी पत्नी के साथ लालबागचा राजा के दरबार में पहुंचे और बप्पा के दर्शन किए. दर्शन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों श्रद्धा भाव से भगवान गणेश की आराधना करते नज़र आ रहे हैं. यह भी पढ़े: Lalbaugcha Raja Ganpati: गणेश चतुर्थी का आज दूसरा दिन, 91 वर्षों से मन्नतें पूरी करने वाले लालबागचा राजा के दर्शन को उमड़ा भक्तों का सैलाब; देखें VIDEO

बप्पा के दरबार पर पहुंचे क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे

#Mumbai: Cricket star #AjinkyaRahane seeks blessings at Lalbaugcha Raja during Ganesh Chaturthi celebrations in Mumbai! The iconic Ganesh pandal is drawing in devotees from all over. #Ganeshotsav #GaneshChaturthi2025 #LalbaugchaRaja #MumbaiNews pic.twitter.com/j3gdJqcVRU — Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) August 31, 2025

सेलिब्रिटीज़ में भी दिखा बप्पा का उत्साह

गणेशोत्सव के इस पावन अवसर पर नेता, अभिनेता और वीवीआईपी भी लालबागचा राजा के दर्शन को लगातार पहुंच रहे हैं.इससे पहले क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी अपने परिवार के साथ बप्पा के दरबार में हाज़िरी लगा चुके हैं.

श्रद्धालुओं का जनसैलाब

देशभर में गणेशोत्सव की भव्यता देखने को मिल रही है, लेकिन मुंबई के लालबागचा राजा के दरबार में तो आस्था का सागर उमड़ पड़ा है। अब तक डेढ़ लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, और भक्तजन 8 से 10 घंटे लंबी कतारों में लगकर बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं.