BMC चुनाव से पहले आचार्य पवन त्रिपाठी को बड़ी जिम्मेदारी, बने मुंबई BJP के महासचिव

मुंबई: आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों से पहले, सिद्धिविनायक मंदिर के कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी (Acharya Pawan Tripathi) को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें मुंबई बीजेपी का महासचिव नियुक्त किया गया है. इस पद पर नियुक्ति के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता ने उन्हें बधाई दी है.

अन्य नेताओं को भी मिली जिम्मेदारी

इसके साथ ही, भारतीय जनता पार्टी ने अन्य तीन नेताओं राजेश शिरवाडकर, गणेश खापरकर और श्वेता पारुलेकर को भी मुंबई बीजेपी के महासचिव पद पर नियुक्त किया है। इन नियुक्तियों के साथ पार्टी ने मुंबई इकाई में संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने की कोशिश की है. यह भी पढ़े: महाराष्ट्र में BMC समेत स्थानीय निकाय चुनाव से पहले घोषणाओं की बारिश, फडणवीस सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए 21 बड़े फैसले लिये

पवन त्रिपाठी बने मुंबई BJP के महासचिव

In a significant organisational reshuffle ahead of the upcoming Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) elections, the BJP has appointed four new general secretaries to its Mumbai unit. Rajesh Shirwadkar, Ganesh Khaparkar, Acharya Pawan Tripathi, and Shweta Parulekar have been… pic.twitter.com/HxFZRbU2IR — ANI (@ANI) November 12, 2025

बीजेपी ने जारी किया आधिकारिक पत्र

भाजपा ने इन चारों नेताओं की नियुक्ति की घोषणा एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से की है. पार्टी का मानना है कि यह संगठनात्मक बदलाव आगामी BMC चुनावों में बेहतर रणनीति और प्रबंधन सुनिश्चित करेगा.