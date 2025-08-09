Nanded: भैंस की मौत के बाद हॉस्पिटल में लग गई रेबीज का टीका लगाने के लिए लोगों की लाइन, जाने क्या है नांदेड जिले का ये पूरा मामला

Credit-(Wikimedia Commons/Pixabay)

नांदेड, महाराष्ट्र: नांदेड जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है. जिसको सुनने के बाद लोग हैरान हो गए है. एक गांव में एक भैंस को एक कुत्ते ने काट लिया, जिसके कारण कुत्ते की मौत हो गई. इसके बाद गांव के लोगों में दहशत फ़ैल गई और दहशत के मारें लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचना शुरू कर दिया. बताया जा रहा है की गांव के 182 लोगों ने रेबीज का इंजेक्शन लगवाया. ये घटना मुखेड तहसील के बिल्लाली गांव की बताई जा रही है. भैंस की मौत से पहले इस भैंस का दूध लोगों में वितरित किया गया था.इसके साथ ही लोगों ने इसकी चाय बनाकर भी पी थी.

भैंस की मौत के बाद लोगों में डर फैल गया कि कही उनको कुछ न हो जाएं, जिसके कारण उन्होंने हॉस्पिटल में जाकर इंजेक्शन लेना बेहतर समझा.ये भी पढ़े:Chhattisgarh Mid Day Meal: कुत्ते ने किया मिड डे मील जूठा, फिर भी बच्चों को परोस दिया खाना, 78 छात्रों को दिया गया एंटी रेबीज का इंजेक्शन, बलौदा बाजार की स्कूल की लापरवाही

क्या है पूरी घटना ?

जानकारी के मुताबिक़ बिल्लाली गांव में रहनेवाले किशन इंगले की भैंस को कुछ दिन पहले एक कुत्ते ने काटा था. जिसके बाद कुछ दिन बाद भैंस अचानक बीमार पड़ गई थी और इसके बाद कुत्ते के काटने से बीमार पड़ने का कारण जल्द पता नहीं चलने की वजह से पिछले हफ्ते भैंस की मौत हो गई थी. लेकिन इससे पहले गांव के कई घरों में दूध पहुंच चूका था. करीब 180 लोगों ने इस दूध का सेवन किया गया. जिसके कारण डर के मारे लोगों ने रेबीज का इंजेक्शन लगवाया.

स्वास्थ विभाग की टीम भी गांव में मौजूद

बताया जा रहा है की अलग अलग गांवों से करीब 182 लोगों को रेबीज का इंजेक्शन दिया गया है. इसके साथ स्वास्थ विभाग की टीम भी गांव में तैनात है. इस घटना के बाद गांव के लोग भी दहशत में है.