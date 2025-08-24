Ganeshotsav Festival 2025: गणेशोत्सव में मुंबई के भक्तों का सफर होगा आसान, कोंकण के लिए चलेगी 200 एसटी बसेस, जाने क्या होगा खास

Credit-(Wikimedia Commons)

Ganeshotsav Festival 2025: गणेशोत्सव (Ganeshotsav) में लाखों की तादाद में गणेश भक्त मुंबई (Mumbai) से अपने गांव कोंकण (Konkan) जाते है. ट्रेनें फुल हो जाने के कारण इन्हें काफी तकलीफों के साथ अपने गांव पहुंचना पड़ता है. लेकिन अब एसटी महामंडल (ST Mahamandal) ने एक बड़ा कदम उठाया है.गणेश भक्तों के लिए कोंकण की यात्रा (Journey) को आसान बनाने के लिए राज्य परिवहन निगम (State Transport Corporation) ने विशेष तैयारियां की हैं. एसटी महामंडल गणेश भक्तों के लिए कई सुविधाएं प्रदान कर रहा है.लातूर जिले (Latur District) से 200 लालपारी बसें मुंबई पहुंच चुकी हैं, जिससे इस वर्ष गणेश भक्तों की यात्रा और भी आरामदायक हो जाएगी.

शहर में यातायात की भीड़भाड़ से बचने के लिए इन बसों को उलवे-करंजदे रोड पर खड़ा किया गया है. ये भी पढ़े:Ganeshotsav 2025: एसटी महामंडल का बड़ा फैसला, गणेशोत्सव पर मुंबई से कोकण के लिए चलेंगी 5000 अतिरिक्त बसें, वरिष्ठ नागरिकों सहित इन यात्रियों को मिलेगा 50% किराए में छूट

200 बस पहुंची

शनिवार शाम तक लगभग 200 बसें (Buses) यहां पहुंच चुकी थीं. इन बसों के नियंत्रण की ज़िम्मेदारी पनवेल (Panvel) डेपो मैनेजर ज्ञानेश्वर म्हात्रे को सौंपी गई है.विद्याविहार डिपो के अधिकारी भी मदद के लिए तैनात हैं.पनवेल डेपो में एसटी बस चालकों और कर्मचारियों के लिए रहने और भोजन की व्यवस्था की गई है. ग्रुप बुकिंग वाली ये बसें रविवार सुबह से यात्रियों को मुंबई के विभिन्न उपनगरों तक ले जाएगी.

लोगों का सफर होगा आसन

एसटी महामंडल (ST Mahamandal) के कारण गणेश भक्तों की मुंबई-कोंकण यात्रा और भी सुखद होगी. नवी मुंबई पर आधारित यह योजना पहली बार लागू की गई है और इससे हजारों गणेश भक्तों को राहत मिलेगी.