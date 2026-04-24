AAP नेतृत्व को आत्ममंथन की जरूरत, 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने पर BJP का हमला

Raghav Chadha

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आम आदमी पार्टी (AAP) पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि पार्टी नेतृत्व को अब आत्ममंथन करने की जरूरत है. यह बयान ऐसे समय आया है जब AAP के सात राज्यसभा सांसदों, जिनमें राघव चड्ढा भी शामिल हैं, ने पार्टी छोड़कर BJP का दामन थाम लिया.

BJP सांसद बांसुरी स्वराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह AAP नेतृत्व के लिए आत्ममंथन का समय है. उन्होंने कहा कि जब पार्टी के संस्थापक सदस्य ही नाराज होकर उसे छोड़ रहे हैं, तो यह साफ संकेत है कि संगठन कमजोर होता जा रहा है.

वहीं, BJP सांसद अनुराग ठाकुर ने AAP पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि यही कारण है कि पार्टी के संस्थापक सदस्य एक-एक करके उसे छोड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि AAP ने कम समय में ही अपने कई नेताओं के जेल जाने का रिकॉर्ड बनाया है, जो पार्टी की स्थिति को दर्शाता है.

अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के उद्देश्य से पार्टी में आए थे, वे अब निराश हैं क्योंकि पार्टी खुद ही उसी भ्रष्टाचार में डूब गई है. यही वजह है कि नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं.

BJP प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी AAP पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है. उन्होंने कहा कि अब AAP के नेता यह समझ चुके हैं और धीरे-धीरे पार्टी छोड़ रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इस स्थिति में अरविंद केजरीवाल अकेले पड़ जाएंगे.

दिल्ली BJP अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने AAP सांसदों के BJP में शामिल होने का स्वागत किया. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में AAP के पंजाब नेतृत्व में भी बड़ा विभाजन हो सकता है.

सचदेवा ने कहा कि पंजाब के लोग AAP सरकार के कामकाज से परेशान हैं और वहां के स्थानीय नेता भी प्रशासन से निराश हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल उठाए. वहीं, BJP के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने AAP के इस हाल के लिए अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल की राजनीति भ्रष्टाचार और लूट पर आधारित है, जिसके चलते आज AAP खुद ही अपने जाल में फंस गई है.