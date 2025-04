Shamli Shocker: यूपी के शामली में युवक पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई दिल दहला देने वाली वारदात; VIDEO

Shamli Shocker: उत्तर प्रदेश के शामली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक पर दिनदहाड़े कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह आरोपी ने पीठ पीछे से आकर युवक पर जानलेवा हमला किया. जानकारी के अनुसार, पीड़ित सरफराज एक प्लेटफॉर्म पर बैठा था. तभी अचानक आरोपी गोविंद वहां पहुंचा और बिना किसी चेतावनी के उस पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिए. हमले के बाद चारों ओर अफरा-तफरी मच गई और लोग डर के मारे वहां से भागने लगे.

सरफराज को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल वह मेडिकल निगरानी में है. डॉक्टरों के मुताबिक, उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है.

ये भी पढें: उप्र: शामली में ट्रक पलटने से मां-बेटे की दबकर मौत

Critically injured victim Sarfaraz is currently under medical observation. As per police, inappropriate comments by the victim for accused's sister is the reason behind the horrific attack. pic.twitter.com/NEkpyV4f0w

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) April 28, 2025