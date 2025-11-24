VIDEO: नकली अंडे की शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचा युवक, कर डाली जांच की मांग, बलरामपुर जिले का वीडियो आया सामने

Balrampur district viral video (Credit-@Asian_newsBH)

Balrampur News: बाजारों में कई खाने पीने की वस्तुएं नकली पाई जा रही है. नकली अंडों (Fake Eggs) के भी वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ चुके है. अब छत्तीसगढ़ के बलरामपुर (Balrampur) जिले से एक बेहद चौंकानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक शख्स दो अंडे लेकर सीधे पुलिस चौकी (Police Station)पहुंच गया और कर्मचारियों से बोला की ,' इसमें से एक अंडा नकली है. इस अजीब शिकायत को लेकर पुलिस चौकी के कर्मचारी भी हैरान रह गए. सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @Asian_newsBH नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Fake Paneer Factory Busted: लोगों के स्वास्थ के खिलवाड़! पाम ऑयल और इंडस्ट्रियल एसिड से बनाया जा रहा था पनीर, मेहसाना में 650 किलो पनीर एफडीए ने किया जब्त; VIDEO

नकली अंडे की शिकायत लेकर पुलिस चौकी पहुंचा शख्स

रेस्ट हाउस के पास लगी दुकान से खरीदे थे अंडे

युवक ने पुलिस (Police) को बताया कि उसने राजपुर नगर पंचायत के रेस्ट हाउस के पास लगे एक अंडे के ठेले से अंडे लिए थे. घर लौटकर जब उसने अंडों को ध्यान से देखा, तो एक अंडा सामान्य नहीं लगा. शक बढ़ने पर उसने बिना देर किए पुलिस के पास जाने का फैसला किया.

थाने में की शख्स ने शिकायत

राजपुर थाने में युवक ने एक लिखित आवेदन देते हुए कहा कि नकली उत्पाद बेचने का मामला गंभीर है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए. उसने पुलिस के सामने दोनों अंडे भी पेश किए. शिकायत ने पुलिस को भी सोच में डाल दिया कि आखिर बाजार में नकली अंडा आने की संभावना कितनी है. इस अजीब शिकायत के बाद अब देखना होगा की पुलिस इसपर क्या कार्रवाई करती है.