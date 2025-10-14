Alibag Shocker: हैवान बना युवक! मंदिर में मिलने बुलाया और गुस्से में गर्लफ्रेंड के सिर पर कर दिया हथौड़े से हमला, अलीबाग से भयावह घटना आई सामने

Credit-(File Photo)

रायगढ़, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र (Maharashtra) के अलीबाग (Alibag) से एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर ही हथोड़े से हमला कर दिया. इस घटना के बाद इलाकें में सनसनी फ़ैल गई है. बताया जा रहा है की युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड (Girlfriend) को मिलने के लिए एक मंदिर परिसर में बुलाया और इसके बाद उसके साथ मारपीट की और उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया.

इस हमले के बाद युवती की हालत काफी गंभीर है और उसे हॉस्पिटल (Hospital) में एडमिट करवाया गया है और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक़ ये घटना कनकेश्वर मंदिर (Kanakeshwar Temple) परिसर में हुई. पुलिस के मुताबिक़ आरोपी का नाम सूरज बुरांडे है और वह अलीबाग के वरसोलपाडा थेरॉड बाजार क्षेत्र का रहनेवाला है. उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मंदिर परिसर में मिलने के लिए बुलाया था. इसके बाद दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर बात कर रहा था और इसी दौरान आरोपी को ऐसा शक हुआ कि किसी दुसरे युवक के साथ भी उसकी गर्लफ्रेंड बात करती है. इसके बाद उसने प्रेमिका को पीटा और उससे कहा की ,' तू दुसरे युवक के साथ क्यों बात करती है. इसके बाद इन दोनों में काफी विवाद हुआ और इसके बाद इस आरोपी युवक ने बैग में जो हथौड़ा लाया था,वह बाहर निकाला और युवती के सिर पर और उसके माथे पर मारा. इसके बाद ये आरोपी यहीपर नहीं रुका, ये उसे दूसरी जगह लेकर गया और वहां पर उसको पत्थर से मारा.

कई घंटे तक उसे पीटता रहा

बताया जा रहा है की आरोपी युवती को कई घंटे तक पीटता रहा और इसके बाद कुछ लोगों ने युवती को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया. युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस (Police) आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है.