Erode Shocker: चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में गिरी यात्री, RPF जवान ने दौड़कर बचाई जान, तमिलनाडू के इरोड रेलवे स्टेशन का VIDEO आया सामने
Woman falls from moving train (Credit-@VistaarNews)

Erode News: रेलवे स्टेशन (Railway Station) पर रोजाना ट्रेनों में उतरने और चढ़ने के दौरान कई लोग हादसों के शिकार हो जाते है. ऐसा ही एक हादसा तमिलनाडु (Tamil Nadu) के इरोड रेलवे स्टेशन (Erode Railway Station) पर सामने आया है. जहांपर चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में एक महिला ट्रेन से गिरकर दरवाजे पर लटक गई और इससे पहले की महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गैप में गिरती, प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक आरपीएफ कर्मचारी दौड़कर महिला यात्री को बाहर खींचा और उसकी जान बचाई. जानकारी के मुताबिक़ महिला ट्रेन नंबर 22650 में चढ़ रही थी,जो यरकौड एक्सप्रेस थी और चेन्नई जा रही थी.

जैसे ही उसने चढ़ने की कोशिश की, उसका पैर फिसल गया और वह फिसल गई. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Hyderabad: चलती ट्रेन से उतरने के प्रयास में गिरा युवक, प्लेटफॉर्म पर मौजूद कर्मचारियों ने बचाई जान, काचीगुडा रेलवे स्टेशन का वीडियो आया सामने: VIDEO

ट्रेन से गिरी महिला

क्या है पूरी घटना?

 

तमिलनाडु के इरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन (Erode Railway Station) पर एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते वक्त फिसल गई थी, लेकिन मौके पर मौजूद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) के एक सतर्क कांस्टेबल ने उसकी जान बचा ली. इस कांस्टेबल का नाम जगदीसन बताया जा रहा है. उन्होंने तुरंत सामने बढ़कर महिला को बाहर खींचकर उसकी जान बचा ली.

लोगों ने की आरपीएफ जवान की तारीफ़

 

इस घटना के बाद रेलवे अधिकारियों ने हेड कांस्टेबल जगदीसन काफी तारीफ की. इसके साथ ही लोगों ने भी इनकी काफी तारीफ़ की. बता दें की ट्रेन (Train) शुरू होने के बाद उससे उतरना और चढ़ना दोनों दोनों ही जानलेवा साबित हो सकता है. इसलिए इस तरह की जल्दबाजी से बचे.

 