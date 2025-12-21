Mau Road Accident: ब्रिज से ट्रक गिरा नीचे, वाहन हुआ चकनाचूर, लेकिन बाल बाल बचा ड्राइवर, मऊ में एक्सीडेंट आया सामने: VIDEO

Mau Road Accident: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मऊ जिले (Mau District) में एक गंभीर सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक अनियंत्रित ट्रक सिकठिया ओवर ब्रिज पुल की रेलिंग तोड़ते हुए करीब 60 फीट नीचे जा गिरा. यह घटना क्षेत्र के सिकटिया ब्रिज की बताई जा रही है. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.जानकारी के अनुसार ट्रक बलिया से मऊ सामान खाली कर वापस लौट रहा था.इसी दौरान ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक सीधे पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरा.
गिरते ही वाहन पूरी तरह (Damaged Vehicle) हो गया.इस हादसे का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @bstvlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Mau Road Accident: सड़क पर आमने सामने हुई दो कारों में टक्कर, बोलेरो जाकर पेड़ से टकराई, 2 लोग हुए घायल, मऊ में भीषण एक्सीडेंट: VIDEO
ट्रक का हुआ एक्सीडेंट
मऊ : ओवर ब्रिज से अनियंत्रित ट्रक नीचे गिरा
➡ट्रक के हुए टुकड़े, बाल-बाल बचा ड्राइवर
➡सरायलखंसी थाना सिकटिया ओवर ब्रिज की घटना#Mau #TruckAccident #Overbridge #DriverSafety @maupolice pic.twitter.com/1VJGe6WNRE
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) December 21, 2025
ड्राइवर को आई मामूली चोट
हादसा बेहद खतरनाक था, लेकिन राहत की बात यह रही कि ट्रक चालक को केवल मामूली चोटें आईं. स्थानीय लोगों के अनुसार अगर ट्रक में माल भरा होता या नीचे कोई वाहन मौजूद होता, तो हादसा और भी गंभीर हो सकता था.
स्थानीय लोगों ने की मदद
घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने मौके पर पहुंचकर ट्रक ड्राइवर की मदद की और पुलिस को सूचना दी. पुलिस (Police) ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आगे की (Legal Process) शुरू की.