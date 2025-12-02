Mau Road Accident: सड़क पर आमने सामने हुई दो कारों में टक्कर, बोलेरो जाकर पेड़ से टकराई, 2 लोग हुए घायल, मऊ में भीषण एक्सीडेंट: VIDEO

Two cars collide in Mau district (Credit-@nedricknews)

Mau Road Accident: मऊ जिले (Mau District) के मधुबन थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.कटघरा शकर मोड़ पर एक बोलेरो और किया (Kia) कार की आमने-सामने (Face to Face) टक्कर हुई. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक काली कार मोड़ ले ही रही थी कि सामने से तेज रफ्तार बोलेरो ने उसे जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर के बाद बोलेरो अनियंत्रित होकर सीधे पास खड़े पेड़ से जा भिड़ी, जिससे वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया.इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया है. ये भी पढ़े:

आमने सामने कारों में टक्कर

तिलक समारोह में जाते वक्त हुआ हादसा

मिली जानकारी के अनुसार हादसा रात में हुआ. बोलेरो मर्यादपुर से दुबारी में एक तिलक समारोह (Tilak Ceremony) में शामिल होने जा रही थी. इसी दौरान मऊ की ओर से आ रही तेज रफ्तार किया कार ने सीधे बोलेरो को टक्कर मार दी, जिससे जोरदार झटका लगा और दोनों वाहन सड़क किनारे रुक गए.हादसे में 16 वर्ष के गोविंद और 42 साल के योगेंद्र गंभीर रूप से घायल हुए. आसपास मौजूद लोगों और परिजनों ने तुरंत दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर मंडाव पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार (Primary Treatment) किया गया.

पुलिस ने शुरू की जांच

मधुबन थाना प्रभारी राजीव सिंह भी मौके पर पहुंचे और घायलों को हॉस्पिटल (Hospital) में भर्ती कराने में मदद की. डॉक्टरों ने उनकी स्थिति नाजुक देखते हुए दोनों को जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.