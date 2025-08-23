Rajasthan Heavy Rain: राजस्थान में बारिश ने मचाया कहर! लोगों को बचाने पहुंचे NDRF की टीम को ले जा रहा ट्रैक्टर पानी में पलटा, सवाई माधोपुर का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@ankitjainsogani)

Rajasthan Heavy Rain: राजस्थान (Rajasthan) के सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur) जिले में बारिश ने तबाही मचा दी है. भारी बारिश के चलते जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. इस दौरान एनडीआरएफ (NDRF) और एसडीआरएफ (SDRF) के टीमें भी लगातार लोगों की मदद कर रही है. लेकिन उनके साथ ही एक हादसा (Accident) हो गया. दरअसल सूरवाल मेगा हाईवे (Surwal Mega Highway)पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को लेकर जा रहा एक ट्रैक्टर (Tractor)पानी में पलटी हो गया. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी जवान या कर्मचारी के साथ कोई हादसा नहीं हुआ. बता दें की सवाई माधोपुर में बारिश ने काफी तबाही मचाई है और काफी नुकसान किया है.

एनडीआरएफ की टीम को लेकर जा रहा ट्रैक्टर हुआ पलटी

बारिश का प्रभाव रेलवे पर भी पड़ा

बारिश (Heavy Rain)के कारण सैकड़ों लोग अपना गांव (Village) और घर छोड़ने पर मजबूर हो गए है. इस बारिश का असर ट्रेनों (Trains)पर भी हुआ है. सवाई माधोपुर के चार में से तीन प्लेटफॉर्म पूरी तरह से पानी में समा गए है. जिसके कारण सिर्फ़ प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ट्रेनों को चलाया जा रहा है और सभी ट्रेनें 4 से 5 घंटे की देरी से चल रही है.

लोगों की मदद में जुटी एनडीआरएफ की टीमें

बारिश के कारण लोगों को रेस्क्यू (Rescue) करने की जिम्मेदारी एनडीआरएफ (NDRF) और एसडीआरएफ (SDRF) की टीम कर रही है. फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है. कई गांवों का संपर्क टूट चूका है. बाढ़ के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.