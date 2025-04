VIDEO: खौफनाक मंजर! अहमदाबाद के पारिस्कर-1 अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, बिल्डिंग से बच्चों को नीचे फेंकते दिखे लोग

Photo- @ManojSh28986262/X

Fire breaks out at Parishkar-1 Apartment in Khokhra: गुजरात के अहमदाबाद स्थित खोखरा इलाके की परिष्कार सी बिल्डिंग में आज शाम भयंकर आग लग गई. आग लगने की खबर से पूरे अपार्टमेंट में हड़कंप मच गया और लोग जान बचाने के लिए बालकनी से नीचे कूदने लगे. देखते ही देखते आग फैलती गई और कई फ्लोर इसकी चपेट में आ गए. एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग अपने मासूम बच्चों को नीचे फेंकते नजर आ रहे हैं.

हालांकि, नीचे की मंजिल पर मौजूद लोगों ने बच्चों को सफलतापूर्वक बचा लिया. इस वीडियो में लोगों की चीखें और डर साफ देखा जा सकता है.

अहमदाबाद में खौफनाक आग का मंजर, बच्चे को नीचे फेंकते दिखे लोग

"खौफनाक मंजर" गुजरात में भयंकर आग लगने से जान बचाने के लिए लोग नीचे कूदते हुए वीडियो..!! देखिए ये लोग कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को नीचे फेंक रहे हैं !! अहमदाबाद के खोखरा इलाके में स्थित परिष्कार सी बिल्डिंग में आग लग गई, बिल्डिंग से लोगों को निकालने का काम जारी है !!… pic.twitter.com/w2DXyxtOpr — MANOJ SHARMA LUCKNOW UP🇮🇳🇮🇳🇮🇳 (@ManojSh28986262) April 11, 2025

फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद

घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और अन्य रेस्क्यू दस्ते मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने में जुट गए. पुलिस और दमकल विभाग के मुताबिक, आग पर समय रहते काबू पा लिया गया और 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई.

शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी आग

पुलिस के अनुसार, आग की शुरुआत छठी मंजिल के एक फ्लैट में शॉर्ट सर्किट के कारण हुई थी. इसके बाद आग धीरे-धीरे पूरे अपार्टमेंट में फैल गई। फायर डिपार्टमेंट ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. रेस्क्यू टीम ने फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें आवश्यक प्राथमिक सहायता दी जा रही है.

पूरे मामले की जांच की जारी

फिलहाल पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन पर संपर्क करें.