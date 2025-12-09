Palghar Road Accident: एक मेंढक की वजह से हुआ एक्सीडेंट, 2 ऑटो रिक्शा सड़क पर भिड़े, 7 लोग हुए घायल, जानें क्या है पूरी घटना?

Accident due to frog (Credit-Pixabay)

Palghar Road Accident: मुंबई के पास पालघर जिले (Palghar District) के पारोल इलाके में एक बेहद अजीब हादसा चर्चा का विषय बना हुआ है. यहां एक मेंढक (Frog) की वजह से दो रिक्षाओं की (Accident Collision) हो गई, जिसके बाद दोनों रिक्षाएं पलट गईं. इस घटना में दोनों चालकों समेत कुल सात लोग जख्मी हुए हैं. दो यात्रियों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और उन्हें (Private Hospital) में भर्ती कराया गया है.हादसा अंबाडी–शिरसाड रोड के उसगांव क्षेत्र में हुआ.

जानकारी के अनुसार, एक रिक्षा में सफर कर रही महिलाओं ने अचानक एक मेंढक(Frog) को अंदर देखा, जिससे वे घबरा गईं. चालक ने चलते वाहन में मेंढक को बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह सीधे एक महिला यात्री के ऊपर जा गिरा. इस अचानक घटना से रिक्षा में अफरा-तफरी मच गई और चालक का ऑटो से नियंत्रण (Vehicle Control) पूरी तरह बिगड़ गया. ये भी पढ़े:Palghar Road Accident: ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार भाई-बहन की मौत

अनियंत्रित रिक्षा की सामने से आ रही रिक्षा से टक्कर

नियंत्रण खो चुकी रिक्षा तेजी से सामने आ रही दूसरी रिक्षा से जा भिड़ी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन पलट गए. इस हादसे में सात लोग घायल हुए, जिनमें से दो की हालत गंभीर है. दोनों को बेहतर इलाज के लिए वसई स्थित हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है.

वाहनों का भारी नुकसान

टक्कर में दोनों रिक्षाओं का (Front Portion) बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल (Hospital) में इलाज के लिए भेजा गया. एक मेंढक के कारण हुए इस बड़े हादसे ने स्थानीय लोगों के बीच खूब चर्चा छेड़ दी है. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है.