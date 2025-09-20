VIDEO: 'आप अंदर नहीं आएंगे, बिना पूछे कोई नहीं आएगा.. डॉक्टर ने की पत्रकार के साथ अभद्रता, एटा मेडिकल कॉलेज का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@srsamacharin)

एटा, उत्तर प्रदेश: सरकारी हॉस्पिटल (Government Hospital) में मरीजों के साथ आएं दिन दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आती है. लेकिन उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के एटा मेडिकल कॉलेज (Etah Medical College) के डॉक्टर का अजीब रवैय्या सोशल मीडिया (Social Media) पर चर्चा का विषय बन गया है. यहां के एक डॉक्टर ने पत्रकार के साथ जमकर अभद्रता की और उन्हें कहा की ओपीडी (OPD) का डॉक्टर मैं हूं और आप लोग बिना मेरी परमिशन के अंदर नहीं आएंगे. इसके बाद ये डॉक्टर खुद को हाइपर डिसऑर्डर का मरीज भी बताता है. इसके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रणाम करता है और जय श्रीराम कहता है. जब इसे पत्रकार इसका नाम पूछते है तो ये जोर से चिल्लाते हुए कहता है की मेरा नाम कुनाल त्यागी है.

इस डॉक्टर (Doctor) का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @srsamacharin नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

डॉक्टर ने पत्रकारों से की अभद्रता

मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर का अजीब व्यवहार

ये घटना वीरांगना अवंतीबाई स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की है. इस दौरान ये डॉक्टर कहता है की ,' कोई भी पत्रकार हो, कैसा भी पत्रकार हो, नहीं देखूंगा, ये मेरी ओपीडी (OPD) है, मैं डॉक्टर हूं. इसके बाद ये डॉक्टर कहता है, वीडियो बना लो, इसके बाद कहता है ,'मुझसे बिना पूछे अंदर नहीं आएंगे. जब तक प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं होगी, अंदर नहीं आएंगे. फिर कहता है, यहां का मालिक मैं हूं. इसके बाद ये डॉक्टर कहता है, इन लोगों से न डरे, ये लोग केवल छापने का काम करते है और ऐसे लोगों से डरने की जरुरत नहीं है.

मामले की होगी जांच

जानकारी के मुताबिक़ इस डॉक्टर (Doctor) ने सीएमएस (CMS) का भी फोन रॉंग नंबर कहकर काट दिया. काफी देर तक ये डॉक्टर अभद्रता करता रहा. इस घटना के बाद बाद बताया जा रहा है की इसके लिए डीन ने जांच शुरू करवाई है. बताया गया है की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी.