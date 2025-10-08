VIDEO: प्रिंसिपल को हटाया, DM को सौंपा जांच; Deoria Medical College में पानी की टंकी में मिला सड़ा गला शव, Yogi सरकार ने की बड़ी कार्रवाई

Deoria Medical College Body Case (Photo- @Berozgar189947/X)

Deoria Medical College Dead Body Found in Water Tank: उत्तर प्रदेश के देवरिया मेडिकल कॉलेज में पानी की टंकी में शव मिलने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. शासन ने मंगलवार देर रात प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार बरनवाल (Principal Dr. Rajesh Kumar Baranwal) को हटाकर उनका तबादला महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा कार्यालय में कर दिया. उनके स्थान पर डॉ. रजनी आचार्य को कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त किया गया है. जिलाधिकारी दिव्या मित्तल (DM Divya Mittal) को जांच का जिम्मा सौंपा गया है.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि टंकी की सफाई अब प्राचार्य की जिम्मेदारी नहीं होगी और यह पुलिस और अधिकारियों की निगरानी में की जाएगी.

देवरिया मेडिकल कॉलेज में पानी टंकी में मिला शव

जांच के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचीं DM

घटना की जांच के लिए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल कॉलेज पहुंचीं और ओपीडी (Deoria Medical College OPD) भवन की पांचवीं मंजिल पर स्थित पानी की टंकी का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने टंकी का दरवाजा टूटा हुआ पाया, जिसे लेकर पूर्व प्राचार्य से स्पष्टीकरण मांगा.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, डीएम के सवाल का पूर्व प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार बरनवाल वे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए. इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने टंकी को अपने कब्जे में ले लिया और गहन जांच शुरू कर दी.

जानें क्या है पूरा मामला?

दरअसल, देवरिया मेडिकल कॉलेज में मरीज काफी दिनों से पानी में दुर्गंध की शिकायत कर रहे थे. इसके बाद कॉलेज की पांचवीं मंजिल पर स्थित सीमेंटेड टैंक (Deoria Cemented Water Tank) की जांच करते समय सफाई कर्मचारियों को एक सड़ी-गली लाश मिली. पुलिस की मौजूदगी में घंटों की मशक्कत के बाद, शव को टैंक से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

शव इतनी बुरी हालत में था कि अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है. इस घटना से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है और पुलिस (Deoria Police) मामले की जांच कर रही है.