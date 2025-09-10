Medak Cylinder Blast: घर में रखा सिलेंडर हुआ ब्लास्ट, बाल बाल बची लोगों की जान, मेडक जिले का वीडियो आया सामने; VIDEO

Medak Cylinder Blast: तेलंगाना (Telangana) के मेडक (Medak) जिले में एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहां पर एक घर में रखा एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) फट गया.गनीमत रही की इस दौरान घर के सभी लोग घर के बाहर थे.ये घटना जिले कोडिपल्ली मंडल (Kodipally Mandal) के मुतराजपल्ली गांव में हुई. इस धमाके में घर की छप्पर पूरी तरह से उखड़ गई है. ये धमाका इतना जोरदार था कि इसकी गूंज पूरे गांव में सुनाई दी. जिसके घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, उनका नाम अकुला श्रीनिवास बताया जा रहा है. इस घटना का वीडियो (Video) सामने आया है. जिसमें देख सकते है की एक पुरुष और बच्चे और महिलाएं घर के आंगन में कुछ काम कर रहे होते है.
कुछ ही सेकंड में एक जोरदार धमाका होता है और घर की छप्पर उड़कर नीचे गिर जाती है. इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया X पर @Shyamsundarak6 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
घर में रखा सिलेंडर फटा
🟥NEW SENSE #Hyderabad#Medak #Kawdipally #MutrajPally
మెదక్ జిల్లా కౌడిపల్లి మండలం ముత్రాజ్ పల్లి గ్రామంలో సిలిండర్ పేలడంతో ధ్వంసమైన ఇల్లు...
ముందుగా గ్యాస్ లీకేజీ ని గుర్తించి ఏమీ చేయలేని పరిస్థితిలో బయటకు వెళ్ళిపోయిన ఇంటి యజమాని కుటుంబ సభ్యులు...
కొద్దిసేపటికి పేలి… pic.twitter.com/oWP909QBwU
— NEW SENSE (@Shyamsundarak6) September 9, 2025
परिजनों की बाल-बाल बची जान
घटना का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा सीसीटीवी फुटेज (CCTV) में सामने आया. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि परिवार धमाके से कुछ ही सेकंड पहले घर के सामने मौजूद था.अगर वे कुछ देर रुक जाते या चंद कदम पीछे रह जाते, तो हादसे में गंभीर चोट लग सकती थी. गनीमत रही कि परिवार कुछ मीटर दूर जा चुका था और इस वजह से किसी की जान पर बन आई स्थिति टल गई.
परिवार घर पर नहीं था मौजूद
धमाका (Blast) उस वक्त हुआ जब घर के मालिक अकुला श्रीनिवास और उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं था.इसी कारण किसी को चोट नहीं आई. यदि परिवार अंदर होता तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था. विस्फोट से घर की दीवारें और खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं.
हादसे की जांच जारी
स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज सुनकर वे दहशत में आ गए और तुरंत घर के पास पहुंचे. फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि सिलेंडर ब्लास्ट (Cylinder Blast) किस वजह से हुआ. गैस रिसाव या किसी तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है. पुलिस (Police) और संबंधित विभाग मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं.