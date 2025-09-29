Panipat Shocker: होमवर्क नहीं करने पर स्कूल में अमानवीय बर्ताव! छात्र को प्रिंसिपल और ड्राइवर ने खिड़की से उल्टा लटकाकर पीटा, पानीपत का वीडियो आया सामने; VIDEO
(Photo Credits: X/arpa_n1073))

पानीपत,हरियाणा: पानीपत (Panipat) की एक स्कूल (School) में बच्चे के साथ पिटाई और एक बच्चे के साथ अमानवीय बर्ताव का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने ड्राइवर (Driver) और प्रिंसिपल (Principal) पर कार्रवाई की है.हरियाणा के पानीपत में एक प्राइवेट स्कूल में दूसरी क्लास के छात्र के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है. आरोप है कि स्कूल बस ड्राइवर ने 7 वर्षीय बच्चे को खिड़की से उल्टा लटका दिया और उसकी पिटाई भी की. इस पूरे कृत्य का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में बच्चा स्कूल की यूनिफॉर्म में खिड़की से उल्टा लटका दिख रहा है और बस ड्राइवर उसकी बेरहमी से पिटाई कर रहा है.

एक अन्य वीडियो में स्कूल प्रिंसिपल बच्चों को थप्पड़ मारती और कान पकड़कर खींचती दिखाई दीं. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @SinghPramod2784 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bulandshahr Shocker: टीचर की शर्मनाक हरकत! बच्ची यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आई तो शिक्षिका को आया गुस्सा, मासूम को पैंट उतरावाकर क्लास में बिठाया, परिजनों ने स्कूल पहुंचकर जमकर किया हंगामा

बच्चे के साथ मारपीट

परिवार को मारपीट की जानकारी अब मिली

पानीपत के डीएसपी (DSP) सतीश वत्स के अनुसार यह घटना 13 अगस्त को हुई थी. लेकिन बच्चे के परिवार को इसकी जानकारी 27 सितंबर को लगी, जब बस ड्राइवर ने खुद ही वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया. इसके बाद परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई.

प्रिंसिपल और ड्राइवर पर कार्रवाई

पुलिस (Police) ने स्कूल प्रिंसिपल (Principal) रीना और ड्राइवर अजय के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है.पूछताछ में प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चों को थप्पड़ उन्होंने बदतमीज़ी के चलते मारे थे और उस दिन माता-पिता को इसकी जानकारी भी दी थी. उनका दावा है कि ड्राइवर को उन्होंने केवल बच्चे को डांटने बुलाया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसने बच्चे को रस्सी से बांधकर खिड़की से उल्टा लटकाया, तो 30 अगस्त को उसे नौकरी से निकाल दिया.कुछ अभिभावकों का कहना है कि प्रिंसिपल अक्सर बच्चों से सज़ा के तौर पर क्लासरूम और शौचालय की सफाई करवाती थीं. इस आरोप ने मामले को और गंभीर बना दिया है.

 