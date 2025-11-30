VIDEO: ऑटो रिक्शा चालक से हुआ विवाद, गुस्से में कार सवार ने सड़क पर 3 को कुचला, लोगों ने मारे पत्थर, लखनऊ का वीडियो आया सामने

Car rider hits people in Lucknow (Credit-@media24india)

Lucknow News: लखनऊ (Lucknow) के बंथरा इलाके में शनिवार शाम एक साधारण-सा ओवरटेक विवाद अचानक भयावह सड़क हादसे में बदल गया. एक कार चालक, गुस्से में आकर, महिला टीचर सहित तीन लोगों को अपनी गाड़ी से कुचलता हुआ निकल गया. यह घटना उस समय हुई जब ऑटो चालक और कार सवार के बीच बहस बढ़कर मारपीट में बदल गई.प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार सवार युवक ने ऑटो को गलत ढंग से ओवरटेक किए जाने पर रास्ता रोक दिया.इसके बाद उसने ऑटो चालक से बहसबाजी शुरू कर दी और देखते ही देखते उसे धक्का देते हुए मारपीट करने लगा.

सड़क किनारे मौजूद लोगों ने बीच-बचाव का प्रयास किया, लेकिन आरोपी और ज्यादा उग्र होता गया. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @media24india नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:लखनऊ में बड़ा हादसा; रोडवेज बस पलटने से पांच की मौत, कई यात्री हुए घायल

कार सवार ने लोगों को कुचला

गुस्से में भीड़ पर चढ़ा दी कार

इस दौरान स्थिति बिगड़ते देख कई लोग आगे आए, लेकिन युवक अचानक अपनी कार में बैठा और मौके से भागने के बजाय भीड़ की ओर ही तेज रफ्तार से बढ़ गया. वह लोगों को हटते देख भी गाड़ी रोकने के बजाय उन पर चढ़ा ले गया. कुछ लोग खुद को बचाने के लिए भागते रहे, वहीं आसपास खड़े लोग आरोपी को रोकने के लिए ईंट–पत्थर (Bricks & Stones) फेंकते नजर आए.भागने के चक्कर में आरोपी ने कार को पीछे की ओर भी संचालित किया, जिससे सड़क पर अफरा-तफरी और बढ़ गई. थोड़ी दूरी पर स्थानीय लोगों से घिरने पर वह वाहन छोड़कर गलियों में फरार हो गया.कार की टक्कर से तीन लोग घायल हुए.तीनों को नजदीकी निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया.

पुलिस ने कार जब्त की

घटना की जानकारी मिलते ही बंथरा थाना पुलिस (Police) मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया. शिक्षिका की शिकायत के आधार पर आरोपी कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.बंथरा थाना प्रभारी राणा राजेश सिंह ने बताया कि पूरा मामला एक ओवरटेक विवाद से शुरू हुआ, जिसके बाद आरोपी ने जानबूझकर भीड़ पर हमला कर दिया. फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.