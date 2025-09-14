Mumbai Metro 9: मेट्रो के ब्रिज से नीचे गिरा 30 किलो का जैक, बाल बाल बचे लोग, भायंदर का VIDEO आया सामने
Credit-(X,@GemsOfMBMC)

Mumbai Metro 9 : मुंबई (Mumbai) के मेट्रो लाइन (Metro Line)  9 में भायंदर ब्रिज (Bhayandar Bridge) के पास एक बड़ा सा लोहे का जैक (Jack) ब्रिज से नीचे गिर गया. गनीमत रही की उस दौरान कोई नीचे खड़ा नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था.ये घटना शनिवार के शाम की बताई जा रही है. ये जैक दुकानों और गैराज के सामने गिरा. बताया जा रहा है की इसका वजन लगभग 30 किलो है. बताया जा रहा है की कुछ ही देर पहले वहां से लोग गुजरे थे. जिन लोगों के सामने लोहे का जैक गिरा उनका कहना है की अगर कोई उस समय वहां खड़ा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था.

इस दौरान नागरिकों ने मेट्रो के निर्माणकार्य (Construction Work) पर सवाल उठाएं. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @GemsOfMBMC नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: मुंबई के मीरा रोड में मेट्रो फ्लाईओवर से गिरी बीम! कार का शीशा भेदती हुई घुसी अंदर, बाल-बाल बचा ड्राइवर

ब्रिज से गिरा लोहे का जैक

लोगों ने जताई नाराजगी

इस दौरान देख सकते है की मौजूद लोग कह रहे है की ये अंकल अभी वहां खड़े थे और आसपास कई लोग खड़े थे.अगर उनपर ये गिर जाता तो क्या होता. इसके बाद शख्स कहता है की मेट्रो (Metro) को काम करना आता नहीं है.

सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा

इस घटना के बाद मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई और उन्होंने मेट्रो (Metro) के निर्माण कार्य पर नाराजगी जताई . इस घटना के बाद लोगों ने एमएमआरडीए (MMRDA) और महाराष्ट्र मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर भी नाराजगी जाहिर की है. बता दें की नागपुर में भी मेट्रो निर्माण का कार्य करते समय ऊपर से एक एक टुकड़ा वाहन चालक पर गिर गया,जिसके कारण शख्स घायल हो गया था.

 