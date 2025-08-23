Hyderabad Shocker: बैट चुराते हुए देखने पर 10वीं के छात्र ने की दस साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या, 18 बार घोंपा चाकू, हैदराबाद पुलिस ने सुलझाई गुत्थी

तेलंगाना, हैदराबाद: तेलंगाना (Telangana) के हैदराबाद (Hyderabad) में एक ऐसी घटना सामने आई है. जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है. यहांपर चोरी के इरादे से घर में घुसे एक 10वीं के छात्र ने एक 10 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या (Murder) कर दी.बताया जा रहा है की इसकी उम्र 14 साल की है और ये एक घर में चोरी के इरादे से घुसा था. जब इसने घर में रखी बैट(Bat) चुराई तो इसे घर की बच्ची ने पकड़ लिया, जिसके बाद इसे उसकी बेरहमी से चाकू (Knife) से घोंपकर हत्या कर दी. ये घटना कुकटपल्ली (Kukatpally) इलाके में हुई है.

इस बच्ची का नाम सहस्रा था और उस दिन बच्ची घर पर अकेली थी. बताया जा रहा है की ये आरोपी लड़का बच्ची का पड़ोसी था. ये भी पढ़े:Hyderabad Horror: पालतू हस्की कुत्ते ने कथित तौर पर मालिक की हत्या की, खाए गुप्तांग, देखें वीडियो

चोरी के दौरान की हत्या

पुलिस (Police) की जानकारी के मुताबिक़ लड़का बच्ची का पड़ोसी था और चोरी के इरादे से घर में घुसा था. पहले लड़के ने घर में रखे 80 हजार रूपए चुराने का मन बनाया था, और इसके बाद गैस लीक (Gas Leak) करके घर में आग लगाने का इसका प्लान था. ये पूरा जिक्र उसने एक डायरी (Dairy) में लिखा था. इसके बाद उसने केवल क्रिकेट बैट चुराने का मन बनाया. जब आरोपी लड़का चोरी करने के इरादे से घर में घुसा तो सहस्रा ने उसे चोरी करते हुए देख लिया और शोर मचाने लगी. इसके बाद आरोपी ने उसपर चाकू से हमला कर दिया और इसके बाद चाकू से कई बार उसे घोंपा, बच्ची का गला और पेट पर भी उसने वार किए.जिसके कारण बच्ची की मौके पर मौत हो गई.

आरोपी ने किया जुर्म कबूल

इस घटना के बाद जब सहस्रा के पिता, जो पेशे से बाइक मैकेनिक (Bike Mechanic) हैं, काम से घर लौटे तो उन्हें बच्ची खून से लथपथ दिखाई दी. उन्होंने सीसीटीवी (CCTV) चेक किए. इसके बाद पूछताछ के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची. इस घटना घटना के पांच दिन बाद साइबराबाद पुलिस (Cyberabad Police) ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने वारदात की बात कबूल कर ली.पुलिस का कहना है कि आरोपी क्रिकेट खेलते समय सहस्रा के छोटे भाई के साथ भी खेला करता था.वारदात के समय उसने पहले से ही चाकू साथ ले रखा था.