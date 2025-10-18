Nandurbar Road Accident: चांदशैली घाट में पिकअप वाहन खाई में गिरा, 8 लोगों की हुई मौत, नंदुरबार जिले में भीषण एक्सीडेंट

Representational Image | ANI

नंदुरबार, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र (Maharashtra) के नंदुरबार (Nandurbar) के सातपुडा चांदशैली घाट में एक भीषण हादसा (Accident) सामने आया है. जहांपर एक पिकअप वैन सीधे 100 फीट खाईं में गिरी. जिसके कारण 8 लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है की इस गाड़ी में 15 लोग सवार थे. सभी लोग अस्तंबा ऋषी की यात्रा से लौट रहे थे और वाहन चालक का गाड़ी से नियंत्रण छूट गया और गाड़ी खाई में गिर गई.पुलिस के अनुसार, जिस पिकअप वाहन में श्रद्धालु सवार थे, उसमें क्षमता से अधिक 15 लोग बैठे हुए थे.

घाट के मोड़ पर चालक का वाहन पर नियंत्रण खो गया, और गाड़ी सीधी नीचे जा गिरी.टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन के पिछले हिस्से में बैठे यात्री बुरी तरह दब गए और कई लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. ये भी पढ़े:Maharashtra Road Accident: महाराष्ट्र के वाशिम जिले में समृद्धी महामार्ग पर भीषण हादसा, 3 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल

गांव में पसरा मातम

इस हादसे ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है. दिवाली जैसे खुशियों के समय में इस दुर्घटना ने कई परिवारों को गहरा दुख दिया. स्थानीय लोग बताते हैं कि यह अवैध प्रवासी वाहन था और घाट मार्ग की हालत बेहद खराब थी, जिससे हादसे की आशंका और बढ़ गई थी.

हॉस्पिटल में एडमिट घायल लोग

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस (Police) ने राहत कार्य शुरू किया. गंभीर रूप से घायल यात्रियों को तलोधा उपजिला हॉस्पिटल (Hospital) में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.डॉक्टरों के अनुसार, तीन से चार यात्रियों की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है.पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है.