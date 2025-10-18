Maharashtra Road Accident: महाराष्ट्र के वाशिम जिले में समृद्धी महामार्ग पर भीषण हादसा, 3 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल
Representational Image | ANI

वाशिम, 18 अक्टूबर : महाराष्ट्र (Maharashtra) के वाशिम जिले में समृद्धी महामार्ग पर जऊलका पुलिस स्टेशन के अंतर्गत डव्हा के पास शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे एक भीषण सड़क हादसा (Road Accident) हुआ. इस दुर्घटना में म्यांमार के तीन नागरिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है.

जानकारी के अनुसार, हादसे का शिकार हुई इनोवा कार मुंबई से ओडिशा के जगन्नाथ पुरी दर्शन के लिए जा रही थी. कार में सवार सभी लोग म्यांमार के निवासी थे. रात के समय तेज रफ्तार के कारण चालक का कार पर नियंत्रण छूट गया और कार सीधे सड़क के डिवाइडर से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया. यह भी पढ़ें : Kerala Nenmara Murder Case: केरल नेनमारा हत्या मामले में अदालत ने चेंथमारा को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई

पुलिस ने घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है. मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है. हालांकि, पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है ताकि हादसे के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके. यह हादसा समृद्धी महामार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं की कड़ी में एक और दुखद घटना है. स्थानीय लोगों ने सड़क पर सुरक्षा उपायों को और सख्त करने की मांग की है. इसके अलावा, इस घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने वाहन चालकों से तेज रफ्तार से बचने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.