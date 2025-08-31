5th Day Ganpati Visarjan: मुंबई में गणेश चतुर्थी की धूम, आज 5 दिन के बप्पा होंगे विदा, जानें मुंबई में सुरक्षा के इंतजाम

गणेश चतुर्थी 2025 (Photo Credits: File Image)

5th Day Ganpati Visarjan: मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. 27 अगस्त से शुरू हुए इस 10 दिवसीय पर्व के दौरान, कुछ लोग डेढ़ दिन, तीन दिन, पांच दिन, सात दिन या पूरे 10 दिन तक गणपति को स्थापित करते हैं और फिर उनका विसर्जन करते हैं. डेढ़ दिन के गणपति का विसर्जन 28 अगस्त को और तीन दिन के गणपति का विसर्जन 29 अगस्त को हो चुका है. आज, 31 अगस्त को 5 दिन के गणपति का विसर्जन होगा.

सात दिन के गणपति का विसर्जन 2 सितंबर को

इसके अलावा, सात दिन के गणपति का विसर्जन 2 सितंबर को और 10 दिन के गणपति का विसर्जन 6 सितंबर को होगा. यह भी पढ़े: Lalbaugcha Raja 2025: गणेश चतुर्थी से पहले सामने आई मुंबई के लालबाग के राजा की पहली झलक, देखें VIDEO

सार्वजनिक मंडलों के गणपति विसर्जन

5 और 7 दिन के गणपति विसर्जन के बाद, मुंबई के प्रमुख सार्वजनिक मंडलों के गणपति, जैसे लालबाग का राजा, सिंह सरकार, खेतवाड़ी गणपति और अन्य, का विसर्जन 6 सितंबर को भव्य समारोह के साथ होगा. इस दिन मुंबई की सड़कों पर भक्तों की भीड़ और उत्साह चरम पर होगा.

मुंबई में सुरक्षा के इंतजाम

गणेश उत्सव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मुंबई पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं. लगभग 1,800 पुलिसकर्मी, जिनमें वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं, जनता की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे. भीड़ पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का उपयोग किया जा रहा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.

गणेश चतुर्थी की मान्यता

हिंदू धर्म में मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर भगवान गणेश अपने भक्तों से मिलने धरती पर आते हैं. इस दौरान वे 10 दिनों तक भक्तों के बीच विराजमान रहते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं. फिर वे गणेश चतुर्थी के बाद वापस लौट जाते है