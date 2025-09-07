Kolkata Shocker: बर्थडे के दिन 20 साल की लड़की से गैंगरेप, सेलिब्रेशन के बहाने 2 दोस्तों ने किया कुकर्म; तलाश जारी

Kolkata Gangrape Case: प.बंगाल की राजधानी कोलकाता से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक 20 वर्षीय युवती के साथ उसके जन्मदिन (Birthday Party) की रात गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया. पीड़िता ने अपनी शिकायत में अपने दो दोस्तों पर गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस (Kolkata Police) ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. मामला दक्षिण कोलकाता के रीजेंट पार्क (Regent Park, Kolkata) इलाके का है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, पीड़िता की कुछ महीने पहले चंदन मलिक नाम के एक युवक से मुलाकात हुई थी. चंदन ने खुद को एक पूजा समिति का जिम्मेदार सदस्य बताया था और इसी बहाने उसने पीड़िता से बातचीत शुरू की.

बाद में उसने अपने दोस्त दीप उर्फ दीप बिस्वास से उसकी मुलाकात कराई. दोनों ने लड़की को पूजा समिति में शामिल करवाने का भरोसा दिया.

पीड़िता ने बताई आपबीती

पीड़िता के मुताबिक, धीरे-धीरे बातचीत बढ़ती गई और 5 सितंबर को जब उसका जन्मदिन था, आरोपियों ने उसे एक पार्टी के नाम पर बुलाया. दोनों युवक पीड़िता को रीजेंट पार्क स्थित एक फ्लैट में ले गए. वहां तीनों ने साथ में खाना खाया. जब पीड़िता घर लौटने लगी, तो दोनों ने फ्लैट का दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ जबरन यौन उत्पीड़न (Kolkata Rape Case) किया.

रात भर बंधक बनाकर रखा

लड़की ने अपने बयान में बताया कि उसे रात भर बंधक बनाकर रखा गया. अगली सुबह किसी तरह वह वहां से भाग निकली और अपने घर पहुंचकर अपने परिवार को घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिवार ने तुरंत हरिदेवपुर थाने (Haridevpur Police Station) जाकर शिकायत दर्ज कराई.

दोनों आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, "एफआईआर में दर्ज है कि चंदन मलिक शिकायतकर्ता को मलांचा के पास द्वीप बिस्वास के घर ले गया, जहां दोनों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार और मारपीट की."

पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल, दोनों आरोपी फरार हैं. पुलिस की कई टीमें उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही हैं.