VIDEO: मिठाई खानेवाले हो जाएं सावधान! आगरा में पकड़ा गया 2 क्विंटल मिलावटी खोवा, फूड विभाग ने किया नष्ट

Credit-(X,@nedricknews)

आगरा, उत्तर प्रदेश: अभी दिवाली (Diwali) आनेवाली है. जिसके कारण बाजारों में मिठाईयों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है. पनीर के बाद अब खोये (Khowa) में भी मिलावट की जा रही है. आगरा में ऐसी ही एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है.त्योहारों का मौसम नजदीक आते ही आगरा में फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FSDA) की टीम सक्रिय हो गई है. मंगलवार को टीम ने बालूगंज स्थित खोआ मंडी में छापेमारी की, जहां लगभग 2 क्विंटल मिलावटी खोवा बरामद किया गया.इस खोए की अनुमानित कीमत करीब 48 हजार रुपये बताई जा रही है.

इस खोये को जब्त कर इसे जमीन में फेंककर नष्ट किया गया है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: क्या आपके घर में रखा Paneer असली है? Noida Police ने जेवर टोल प्लाजा पर मारा छापा, 1150 Kg नकली पनीर की जब्त

मिलावटी खोवा किया नष्ट

मंडी में मचा हड़कंप

फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FSDA) टीम के अचानक पहुंचने पर मंडी में अफरा-तफरी मच गई. निरीक्षण के दौरान कुछ विक्रेता डलिया और खोवा (Khowa) छोड़कर मौके से भाग खड़े हुए.टीम ने मौके पर ही खराब और संदिग्ध खोये को जब्त कर लिया और उसे नष्ट करने की कार्रवाई की.विभाग की टीम ने मंडी से 5 सैंपल जांच के लिए एकत्र किए, जिनमें बृथला और राजाखेड़ा के विक्रेताओं द्वारा बेचा जा रहा खोआ भी शामिल है. सभी नमूनों को लैब में भेजा गया है, ताकि मिलावट की सटीक जांच की जा सके.

अभियान का हिस्सा

फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FSDA) अधिकारियों के अनुसार, यह छापेमारी दिवाली विशेष अभियान के तहत की गई है.त्योहार के समय मिलावटी खोवा (Adulterated Khowa) और मिठाइयों की बिक्री बढ़ जाती है, इसलिए विभाग ने निगरानी तेज कर दी है. अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे संदेहास्पद मिठाइयों की खरीद से बचें और किसी भी संदिग्ध खाद्य सामग्री की सूचना विभाग को दें.