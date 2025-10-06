Muzaffarnagar Road Accident: तेज रफ़्तार कार ट्रक से जा टकराई, 2 की मौत, मुजफ्फरनगर एक्सीडेंट का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@Khushi75758998)

Muzaffarnagar Road Accident: मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) जिले में एक भीषण सड़क हादसा (Road Accident) सामने आया है. जहांपर एक तेज रफ़्तार कार एक ट्रक से टकरा गई. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, तो वही गंभीर रूप से दो लोग घायल है. दिल्ली-पौड़ी हाईवे पर तेज रफ्तार कार सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई.जानकारी के अनुसार, इंद्रलोक कॉलोनी निवासी मयंक अपनी पत्नी रिया, चचेरी साली प्रियंका और छोटे भाई लक्ष्य के साथ दिल्ली एयरपोर्ट से घर लौट रहे थे. लक्ष्य हाल ही में विदेश से आया था और खुद ही कार चला रहा था.

जैसे ही कार ब्रिज पर पहुंची, सामने से आ रहे ट्रक से आमने-सामने की टक्कर हो गई. इस एक्सीडेंट का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @Khushi75758998 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Muzaffarnagar Road Accident: मुजफ्फरनगर में हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, 6 की मौत

ट्रक से टकराई तेज रफ़्तार कार

मौके पर ही दो की मौत

टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में लक्ष्य और प्रियंका की मौके पर ही मौत हो गई.जबकि मयंक और रिया गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. घायलों को पहले सरकारी हॉस्पिटल और बाद में बिजनौर के हॉस्पिटल (Hospital) रेफर किया गया.मौत की खबर मिलते ही परिवारों में कोहराम मच गया. परिजन पोस्टमार्टम हाउस और हॉस्पिटल पहुंचे तो माहौल गमगीन हो गया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं घायलों के इलाज में डॉक्टरों की टीम जुटी हुई है.

नींद की झपकी बनी हादसे की वजह

पुलिस (Police) जांच में शुरुआती अनुमान यह लगाया जा रहा है कि चालक लक्ष्य को नींद की झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ. कार की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है. टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए और घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.

पुलिस ने कब्जे में लिए वाहन

घटना के तुरंत बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस (Police) ने ट्रक और कार दोनों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. सीओ जानसठ यतेन्द्र नागर ने बताया कि हादसे की सूचना परिजनों को दे दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की जांच की जाएगी.