‘Ramayana’: 'रामायण' से रिप्लेसमेंट की खबरों पर विक्रांत मैसी का करारा जवाब, बोले- 'मैं कभी इस फिल्म का हिस्सा था ही नहीं'

विक्रांत मैसी; राघव जुयाल (Photo Credits: Instagram)

मुंबई, 8 फरवरी 2026: नितेश तिवारी (Nitesh Tiwari) की महात्वाकांक्षी फिल्म 'रामायण' (Ramayana) अपनी स्टारकास्ट को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई है. हाल ही में सोशल मीडिया (Social Media) पर उस समय विवाद खड़ा हो गया जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि फिल्म में 'मेघनाद' (इंद्रजीत) की भूमिका के लिए राघव जुयाल (Raghav Juyal) ने विक्रांत मैसी (Vikrant Massey) को रिप्लेस कर दिया है. इन खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए '12th फेल' स्टार विक्रांत मैसी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए स्थिति स्पष्ट की और भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर नाराजगी जाहिर की. यह भी पढ़ें: Ghoooskhor Pandat: ‘घूसखोर पंडत’ वेब सीरीज पर विवाद, CM योगी के निर्देश पर FIR दर्ज; मनोज बाजपेयी और नीरज पांडे ने दी सफाई

विक्रान्त मैसी का तीखा पलटवार

मामला तब गरमाया जब एक मनोरंजन पोर्टल ने रिपोर्ट दी कि राघव जुयाल को विक्रांत मैसी की जगह फिल्म में लिया गया है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विक्रांत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी साझा की (जिसे बाद में उन्होंने हटा दिया).

विक्रांत ने लिखा, ‘चीजों को स्पष्ट करने के लिए बता दूं—मैं कभी इस फिल्म का हिस्सा नहीं था। न हूं, न कभी था.’ उन्होंने आगे 'प्रतिष्ठित' मीडिया घरानों द्वारा इस तरह की ‘गैर-जिम्मेदाराना कवरेज’ को निराशाजनक बताया। हालांकि, उन्होंने रामायण की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दीं.

क्या 'रामायण' में राघव जुयाल की एंट्री हो गई है?

विक्रांत मैसी के रिप्लेसमेंट की खबरें भले ही गलत हों, लेकिन यह अब आधिकारिक है कि राघव जुयाल इस फिल्म का हिस्सा बन चुके हैं. हाल ही में अपनी बेहतरीन परफॉरमेंस से आलोचकों का दिल जीतने वाले राघव जुयाल फिल्म में लंका के राजकुमार 'मेघनाद' की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

विशेषज्ञों का मानना है कि राघव अपनी चपलता और स्क्रीन प्रेजेंस से इस पौराणिक किरदार में नई ऊर्जा भरेंगे. हालांकि, दर्शकों को उनका अभिनय देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि मेघनाद का किरदार मुख्य रूप से महाकाव्य के दूसरे भाग में दिखाई देता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, राघव के हिस्से की शूटिंग 'रामायण: पार्ट 2' का मुख्य फोकस होगी, जो दिवाली 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है.

विक्रांत मैसी ने 'रामायण' में राघव जुयाल की जगह लेने की खबरों पर प्रतिक्रिया दी - पोस्ट देखें

(Photo Credit: Instagram)

फिल्म 'रामायण' के बारे में

नितेश तिवारी के निर्देशन और नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियो के बैनर तले बन रही 'रामायण' भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी और भव्य फिल्मों में से एक है.