Vaitarani First Look Out: सच्ची घटनाओं से प्रेरित सुपरनैचुरल थ्रिलर ‘वैतरणी’ का फर्स्ट पोस्टर रिलीज, देखिए रश्मि गौतम का डर और रहस्य से भरा अवतार (View Poster)

Vaitarani - Taran Adarsh (Photo Credits: Instagram)

Vaitarani First Look Out: वैतरणी का पहला पोस्टर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है. सच्ची घटनाओं से प्रेरित इस सुपरनैचुरल थ्रिलर को निर्देशक अखिल बाबू ने बनाया है और फिल्म हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में रिलीज होगी. पोस्टर में रश्मि गौतम, रुद्र प्रदीप, रामाराव जाधव और संतोश नंदिवाडा जैसे कलाकारों को एक रहस्यमयी और डरावने माहौल में दिखाया गया है, जो फिल्म की थीम को और रोमांचक बनाता है. टैगलाइन ‘What the cameras saw… you will too this year’ दर्शकों में और भी जिज्ञासा पैदा करती है.

फिल्म का निर्माण AR कांतलक्ष्मी और आर रमेश बाबू ने किया है. पहली झलक से साफ है कि ‘वैतरणी’ एक इंटेंस और रहस्य से भरी कहानी पेश करने वाली है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगी. फिलहाल, निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स से लगता है कि यह फिल्म डर और थ्रिल के शौकीनों के लिए खास होने वाली है.

देखें वैतरणी का पोस्टर: