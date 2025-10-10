Comedian Shadab Zakati: बॉलीवुड एक्टर जॉनी लीवर से मिले रील स्टार शादाब जकाती, दोनों ने खूब किया हंसी मजाक, VIDEO आया सामने

Credit-(X,@KUttarakhand)

Comedian Shadab Zakati: इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो और रील बनाकर लोगों को हंसाने वाले रील स्टार शादाब जकाती (Shadab Zakati) ने बॉलीवुड (Bollywood) के कॉमेडी किंग जॉनी लीवर (Johnny Lever) से मुलाकात की.इस दौरान जॉनी लीवर ने उन्हें गले मिलाकर उनकी तारीफ की. बता दें की उनकी हाल ही में आई रील ,' 10 रूपए का बिस्कुट कितने का दिया, काफी फेमस हुआ है और इसको लेकर जॉनी लिवर ने उनकी काफी तारीफ की.शादाब जकाती ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपनी कॉमेडी वीडियोज़ के ज़रिए एक अलग पहचान बनाई है.उनकी हाल ही में आई रील '10 रुपए का बिस्किट कितने का दिया?

सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.इस रील ने शादाब को रातों-रात फेमस बना दिया और अब उनके लाखों-करोड़ों फॉलोअर्स हैं. एक उभरते हुए कॉमेडियन ने एक लीजेंड कॉमेडियन से मुलाकात की. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @KUttarakhand नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Rinku Singh Meets Shadab Jakati: रिंकू सिंह ने सोशल मीडिया स्टार शादाब जकाती से की मुलाकात; टीम इंडिया के खिलाड़ी ने बनाया ‘10 रुपये वाला बिस्किट…’ वायरल मीम का रीक्रिएशन, देखें वीडियो

शादाब जकाती ने जॉनी लीवर से की मुलाकात

जॉनी लीवर ने की शादाब की तारीफ

मुंबई में हुई इस मुलाकात के दौरान शादाब जब जॉनी लीवर के घर पहुंचे, तो दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया.वीडियो (Video) में जॉनी लीवर मजाकिया अंदाज में कहते नजर आए.'अरे 10 रुपए का बिस्किट पैकेट कितने में दे रहे हो? इसके बाद जॉनी लीवर ने शादाब की पीठ थपथपाई और उनकी मेहनत की सराहना की.

कॉमेडी के दो सितारों की मजेदार बातचीत

वीडियो में शादाब, जॉनी लीवर (Johnny Lever) की फिल्म 'खट्टा मीठा' के आइकॉनिक सीन 'गीरगिरदिन घाट' का जिक्र करते हुए उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ करते हैं.दोनों के बीच का यह हंसी-मजाक से भरा पल देखकर फैन्स काफी खुश नजर आ रहे हैं.