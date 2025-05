Monalisa Glamorous Look: ब्लैक फिटेड टॉप और डेनिम जींस में मोनालिसा ने ढाया कहर, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें (View Pics)

Monalisa (Photo Credits: Instagram)

Monalisa Glamorous Look: भोजपुरी स्टार मोनालिसा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो सिर्फ बेहतरीन एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि स्टाइल आइकन भी हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो ब्लैक फिटेड टॉप और डेनिम जींस में नजर आ रही हैं. उनका यह कैजुअल लेकिन गॉर्जियस लुक फैंस को बेहद पसंद आ रहा है. मोनालिसा ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, “Happiness Is Home Made... Create It Everyday 💗💞”. इस कैप्शन के साथ उनकी स्माइल और आत्मविश्वास भरी अदाएं इंटरनेट पर धूम मचा रही हैं. तस्वीरों में वह बालों को साइड से संभालती नजर आ रही हैं और उनका नेचुरल एक्सप्रेशन फैंस को इंप्रेस कर रहा है.

मोनालिसा के इस लुक पर फैंस का जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिल रहा है. किसी ने उन्हें “Black Beauty” कहा तो किसी ने “Khoobsurat” और “Wow” जैसे कमेंट्स किए हैं. कुछ ही घंटों में उनकी इस पोस्ट पर हजारों लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स आ चुके हैं.

मोनालिसा का स्टाइलिश अंदाज:

View this post on Instagram A post shared by MONALISA (@aslimonalisa)

मोनालिसा की यह तस्वीरें उनके फैशन सेंस की मिसाल हैं. ब्लैक टॉप के यूनिक बटन स्टाइल और हाई वेस्ट जींस ने उनके लुक को और भी ट्रेंडी बना दिया है. फैंस न सिर्फ उनके लुक्स की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि उनकी पॉजिटिव वाइब्स और कैप्शन को भी खूब पसंद कर रहे हैं. मोनालिसा की ये तस्वीरें एक बार फिर यह साबित करती हैं कि वो हर लुक को पूरे कॉन्फिडेंस और ग्रेस के साथ कैरी करती हैं.