Monalisa Hot Look: व्हाइट टॉप और डेनिम में मोनालिसा का स्टाइलिश अंदाज़, एक्ट्रेस की फिटनेस देख मोहित हुए फैंस (View Pics)

Monalisa (Photo Credits: Instagram)

Monalisa Hot Look: भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस मोनालिसा एक बार फिर अपने ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट लुक से सोशल मीडिया पर छा गई हैं. हाल ही में मोनालिसा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद स्टाइलिश तस्वीर शेयर की जिसमें वह व्हाइट स्लीवलेस टॉप और डेनिम जींस में नजर आ रही हैं. इस फोटो में मोनालिसा ने ओपन हेयर और फ्लोरल इयररिंग्स के साथ अपना लुक कंप्लीट किया है. साथ ही उनकी फिटनेस ने फैंस के होश उड़ा दिए हैं. उन्होंने तस्वीर के कैप्शन में लिखा है - “Girl You Already Have What It Takes 💪🏼….” इस पोस्ट के बाद फैन्स उनके आत्मविश्वास और लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. कमेंट सेक्शन में हार्ट और फायर इमोजी की बाढ़ आ गई है.

मोनालिसा अपने हर अंदाज़ से फैंस को इम्प्रेस करने में माहिर हैं. कभी ट्रेडिशनल लुक तो कभी वेस्टर्न कैजुअल, उनका हर स्टाइल चर्चा में रहता है. इस लेटेस्ट पोस्ट में उनका सिंपल लेकिन एलिगेंट लुक उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

मोनालिसा का किलर अवतार:

View this post on Instagram A post shared by MONALISA (@aslimonalisa)

मोनालिसा की यह पोस्ट कुछ ही मिनटों में हजारों लाइक्स बटोर चुकी है और फैन्स उन्हें फैशन आइकन बता रहे हैं. मोनालिसा की सोशल मीडिया पर मजबूत मौजूदगी और उनका आत्मविश्वास भरा अंदाज़ उन्हें बाकी एक्ट्रेसेस से अलग बनाता है.