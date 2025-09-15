VIDEO: एमी अवार्ड्स में हॉलीवुड एक्ट्रेस Jenna Ortega ने पहना 'Nude Dress', रेड कार्पेट पर बिखेरा जलवा; बोल्ड लुक देख थम जाएंगी सांसें

Jenna Ortega Red Carpet (Photo- @MIUCClAMUSE/X)

Jenna Ortega Emmy Awards Look: अमेरिका के लॉस एंजिल्स (Los Angeles) में आयोजित 77वें प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स 2025 के रेड कार्पेट पर जहां कई सितारों ने अपने लुक से सबका ध्यान खींचा, वहीं हॉलीवुड अभिनेत्री जेना ओर्टेगा (Hollywood Actress Jenna Ortega) ने सबसे ज्यादा सुर्खियाँ बटोरीं. उनके ड्रेसिंग स्टाइल ने रेड कार्पेट को एक फैशन शो में बदल दिया. जेना ओर्टेगा ने इस बार फैशन का एक बेहद बोल्ड और अनोखा रूप दिखाया. उन्होंने सारा बर्टन के डेब्यू कलेक्शन से गिवेंची आउटफिट (Givenchy Outfits) चुना.

टॉप को बहुरंगी रत्नों, मोतियों और क्रिस्टल को जालीदार डिजाइन में पिरोकर बनाया गया था, जो 'न्यूड ड्रेस (Nude Dress)' ट्रेंड का एक बेहतरीन उदाहरण था. इसके साथ उन्होंने काले रंग की फ्लोर-लेंथ स्कर्ट पहनी थी, जिसमें थाई-हाई स्लिट उनके लुक को और भी ग्लैमरस बना रही थी.

जेना ऑर्टेगा ने रेड कार्पेट पर बिखेरा जलवा

Jenna Ortega dazzles at the #Emmys pic.twitter.com/3suDNsPU7I — The Hollywood Reporter (@THR) September 14, 2025

'रेड कार्पेट मोमेंट ऑफ द नाइट'

जेना ने इस ड्रेस के साथ बेहद कम एक्सेसरीज चुनी थीं. उन्होंने पोमेलाटो रत्न, क्रिश्चियन लुबोटिन हाई हील्स और गहरे लाल रंग की लिपस्टिक के साथ स्मोकी आई मेकअप अपनाया, जिससे उनका पूरा लुक परफेक्ट लग रहा था.

उनका स्टाइल सिर्फ़ रेड कार्पेट पर अपीयरेंस नहीं था, बल्कि फैशन और फिल्मी यादों का एक अनूठा संगम था. सोशल मीडिया पर लोग उनके लुक को "रेड कार्पेट मोमेंट ऑफ द नाइट (Red Carpet Moment of the Night)" कह रहे हैं.

याद आया 'इसाबेला रोसेलिनी' का किरदार

इस ड्रेस को देखकर फैशन विशेषज्ञों को 1992 की फिल्म 'डेथ बिकम्स हर (Death Becomes Her)' का मशहूर किरदार याद आ गया, जिसमें इसाबेला रोसेलिनी (Isabella Rossellini) ने ऐसा ही रत्नजड़ित टॉप पहना था.