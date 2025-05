Tanvi The Great Release Date: 'तन्वी द ग्रेट' की रिलीज डेट आई सामने, अनुपम खेर ने फिल्म को किया है डायरेक्ट

Tanvi The Great, Anupam Kher (Photo Credits: Instagram)

Tanvi The Great Release Date: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और अब निर्देशक की भूमिका निभा रहे अनुपम खेर ने अपनी नई फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया है. यह फिल्म 18 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. फिल्म के पोस्टर में एक युवा लड़की तन्वी को सेना की परेड के बीच आत्मविश्वास से भरे अंदाज में चलते हुए दिखाया गया है, जो दर्शकों को तुरंत प्रेरित करता है. 'तन्वी द ग्रेट' एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि अलग होना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत हो सकती है. पोस्टर के साथ साझा किए गए कैप्शन में अनुपम खेर ने लिखा, “उन्होंने उसे अलग कहा, लेकिन उसने कभी भी इसे कमजोरी के रूप में नहीं देखा. जबकि दुनिया ने उसे सीमाओं में बांधने की कोशिश की, उसने उन सीमाओं को एक-एक कर तोड़ डाला.”

फिल्म को NFDC (National Film Development Corporation) और अनुपम खेर स्टूडियो द्वारा प्रोड्यूस किया गया है. इस फिल्म में एक लड़की की हिम्मत, सपनों और साहस की दास्तान दिखाई जाएगी. टैगलाइन "Different… But No Less" यह साफ जाहिर करती है कि यह फिल्म समाज की सोच को चुनौती देने वाली होगी.

'तन्वी द ग्रेट' की रिलीज डेट:

पोस्टर में तन्वी का किरदार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भीड़ में अलग खड़ा नजर आता है, जो दर्शकों को अपने सपनों और पहचान के लिए खड़े होने की प्रेरणा देगा.'तन्वी द ग्रेट' में किस कलाकार को लीड रोल में लिया गया है, इसकी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन फिल्म के पोस्टर और विषय को देखकर यह तय है कि यह एक इमोशनल और प्रेरणादायक सफर होगा.

देखना दिलचस्प होगा कि अनुपम खेर का डायरेक्शन इस फिल्म को किस मुकाम तक पहुंचाता है. फिल्म 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. अगर आप प्रेरणा से भरी कहानियां पसंद करते हैं, तो 'तन्वी द ग्रेट' को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें.