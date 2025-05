Sherlyn Chopra ने इंस्टाग्राम पर शेयर की हॉट तस्वीरें, पेट डॉग संग बिताया खास पल (View Pics)

Sherlyn Chopra (Photo Credits: Instagram)

Sherlyn Chopra Hot Photos: बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा सोशल मीडिया पर अपने स्टाइल और ग्लैमरस लुक्स के लिए जानी जाती हैं. एक्ट्रेस ने रविवार को इंस्टाग्राम पर अपनी एक नई तस्वीर शेयर की है जिसमें वह अपने पेट डॉग के साथ बिस्तर पर बैठी नज़र आ रही हैं. कैप्शन में उन्होंने लिखा, "#Sunday is the perfect day to refuel your soul and to be grateful for each and every one of your blessings. #soulfulsunday ❤️". तस्वीर में शर्लिन ब्लैक ब्रालेट और लूज़ पजामे में बेहद रिलैक्स मूड में दिख रही हैं. उनका सॉफ्ट लाइटिंग वाला यह बेडरूम लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है. खास बात यह रही कि इस फोटो में उनका प्यारा डॉग भी उनके साथ नजर आया, जिससे यह तस्वीर और भी दिल को छू लेने वाली बन गई.

फोटो पोस्ट होते ही इंस्टाग्राम पर लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूज़र ने लिखा, "You have such a kind heart, and your confidence and beauty are absolutely captivating." वहीं, दूसरे ने उन्हें "Classic ❤️" और "Cute moments 😍🐶" कहा. महज एक घंटे में 31,000 से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं, जो शर्लिन की पॉपुलैरिटी का सबूत है.

शर्लिन चोपड़ा का हॉट अवतार:

शर्लिन चोपड़ा हमेशा ही अपनी बोल्डनेस और फिटनेस के लिए सुर्खियों में बनी रहती हैं. उनका ये संडे पोस्ट एक सॉफ्ट और प्यारा पहलू दिखाता है, जिसे फैंस ने खुले दिल से सराहा है.